Resident Evil 4 Remake: la patch di lancio sistemerà la pioggia, criticata dai giocatori

Resident Evil 4 Remake proporrà una nuova veste grafica per il classico di Capcom, ma non tutto pare essere perfetto: i giocatori si sono infatti lamentati della qualità grafica della pioggia. Per fortuna, il team di Osaka ha confermato che una patch di lancio sistemerà l'effetto dell'acqua.

L'informazione proviene da un'intervista rilasciata a Press Start da Hirabayashi Yoshiaki, produttore di Resident Evil 4 Remake che ha detto: "Abbiamo visto la reazione dei giocatori all'effetto della pioggia e stiamo lavorando a una patch di lancio per introdurre delle correzioni".

Precisamente, i fan di Resident Evil 4 Remake hanno affermato che la pioggia sembra troppo intensa e densa e visivamente le gocce d'acqua coprono troppo la visuale. Non è chiaro però in che modo Capcom voglia migliorare la situazione: potrebbe diminuire l'intensità o trovare modi alternativi per cambiare l'impatto visivo.

Sappiamo che è in arrivo una patch, la numero 1.02, che peserà 4 GB. Il gioco completo dovrebbe pesare invece intorno ai 67 GB, prima dell'istallazione dell'aggiornamento. Infine, vi ricordiamo che è in arrivo una demo gratuita per varie piattaforme, ma non è ancora chiaro quando sarà disponibile.

Sappiamo però che le recensioni arriveranno la prossima settimana.