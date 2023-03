Resident Evil 4 Remake: aggiornamento 1.02 disponibile prima del D1, ecco quanto pesa

Resident Evil 4 Remake sarà disponibile il 24 marzo 2023, ma già ora è stata pubblicata un patch, precisamente l'update 1.02, come è stato notato anche dai giocatori che hanno fatto il preordine e hanno pre-istallato il gioco. Il peso è di 4 GB.

L'update 1.02 di Resident Evil 4 non contiene una patch note espansa, in quanto segnala che l'aggiornamento è servito per correggere "vari bug". È possibile che il team non vuole scendere troppo nel dettaglio prima del D1 oppure che semplicemente non vi siano altre informazioni da condividere su questo aggiornamento per il remake.

Attualmente sappiamo che Resident Evil 4 Remake pesa 67 GB su Xbox. Non abbiamo informazioni riguardo alle versioni PS5 e PlayStation 4, ma non dovrebbe essere troppo diverso. Per confronto, Resident Evil 2 e 3 pesavano circa 20 GB al D1, mentre Resident Evil Village si assesta intorno ai 30 GB. Questo remake è quindi ben più massiccio dei precedenti giochi.

4 GB di aggiornamento non sono particolarmente proibitivi oggigiorno e i videogiocatori sono abituati ad aggiornamenti di queste dimensioni al lancio di un gioco come Resident Evil 4.

In attesa di altre novità, ecco un video che confronta il remake con l'originale, mostrando le novità di gameplay.