Resident Evil 4 Remake: un video lo confronta con l'originale, mostrando le novità di gameplay

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video nel quale confronta Resident Evil 4 Remake e la sua versione originale. Il filmato ci permette non solo di vedere un po' di gameplay del nuovo gioco, ma di notare tutta una serie di modifiche inserite per questa nuova versione.

Il video si apre direttamente nel Castello di Salazar. Sin dal primo istante si può notare come vi siano varie modifiche strutturali all'area: anche se il design del livello è molto simile, ci sono tanti ritocchi che aumentano la qualità visiva di Resident Evil 4, sia dal punto di vista stilistico che dal punto di vista tecnico.

Vediamo anche che riappare l'area nella quale Leon e Ashley sono attaccati da delle catapulte: secondo quanto indicato, è praticamente uguale all'originale Resident Evil 4. Viene anche detto che Ashley non avrà una vera a propria barra della vita nel remake, quindi sarà più facile mantenerla in salute e proseguire nel gioco.

Anche in termini di gameplay ci sono delle novità, come ad esempio la sezione del cannone che ora può essere usato liberamente, mentre nell'originale Resident Evil 4 permetteva solo di distruggere il portone. Inoltre, in alcune situazioni sono state migliorate le capacità di Leon, che può usare la furtività per combattere potenti nemici. Anche il combattimento con Krauser avrà nuove mosse, come il parry.

In generale, possiamo aspettarci anche aree con nuovi nemici e nuovi puzzle da completare. Resident Evil 4 non è una riproposizione 1:1 del gioco originale con una grafica moderna, ma un vero rifacimento, che fonde tradizione e novità.

Nel nostro articolo dell'anteprima di Resident Evil 4 Remake vi abbiamo spiegato che "Prevedibilmente, l'ultimo gameplay messo a disposizione da Capcom di Resident Evil 4 sprizza qualità da tutti i pori, e non fa che aumentare ulteriormente le nostre già notevoli aspettative per questo remake. Da quanto visto, Capcom sembrerebbe aver cancellato del tutto i passi falsi fatti con il remake del terzo capitolo, e aver messo in campo una versione non solo perfezionata in toto, ma anche notevolmente ampliata rispetto al già notevolissimo gioco base. Speriamo sia davvero così, e che questo remake diventi la versione definitiva e perfetta di uno dei migliori capitoli di questa saga storica. Non manca molto."