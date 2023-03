Ruined King: A League of Legends Story per PS5 e Xbox Series X|S è disponibile, il trailer

Ruined King: A League of Legends Story è ora disponibile per PS5 e Xbox Series X|S. Era già giocabile sulle piattaforme di attuale generazione grazie alla retrocompatibilità delle versioni PS4 e Xbox One, ma ora è disponibile anche in modo nativo. Su PS5 e Xbox Series X|S, Ruined King: A League of Legends Story gira a 4K e 60 FPS. È disponibile anche su Switch e PC.

Ruined King: A League of Legends Story è stato pubblicato nel novembre 2021 ed è stato il primo degli spin-off dedicati a League of Legends. Si tratta di un gioco di ruolo a turni ambientato nella città pirata di Bilgewater.

Riot Forge ha altri tre giochi spinoff di League of Legends in uscita quest'anno. Il gioco di ruolo d'azione The Mageseeker, sviluppato da Digital Sun, uscirà in primavera; il platform d'azione Convergence: A League of Legends Story, sviluppato da Double Stallion, sarà distribuito in estate; e il titolo d'avventura Song of Nunu, sviluppato da Tequila Works, uscirà in autunno.

Qui sotto potete vedere un video dedicato alla versione PS5 e Xbox Series X|S di Ruined King: A League of Legends Story.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Ruined King: A League of Legends Story si può definire come il naturale seguito di Battle Chasers: Nightwar. Estetica sempre splendida grazie alla mano di Joe Madureira, gameplay familiare ma rinnovato e, per merito delle Corsie, in grado di dare una piccola svolta al genere dei GdR a turni; il tutto all'interno di un racconto ben scritto, che arricchisce la lore di League of Legends e si rende fruibile anche da chi il gioco originale non lo conosce, valorizzato da un ottimo doppiaggio italiano. Il grinding ci è parso eccessivo, data la disparità tra i punti esperienza ottenuti, come sono distribuiti e la difficoltà di alcuni boss, ma al di là di questo possiamo dire che Ruined King evolve quello che di buono aveva già fatto Battle Chasers. Se vi ha appassionato il primo, a dispetto di una certa familiarità saprà farlo anche questo."