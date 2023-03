The Mandalorian, il cosplay di Mando da Jessica Nigri è dissacrante

Jessica Nigri ha voluto salutare a modo suo l'inizio della terza stagione di The Mandalorian, realizzando un cosplay di Mando ma interpretando il personaggio in maniera... originale. No, decisamente questa non è la via.

Se avete letto l'analisi del primo episodio di The Mandalorian Stagione 3, saprete che dopo gli eventi delle prime due stagioni i protagonisti dello show si preparano ad affrontare una nuova, entusiasmante avventura che li porterà a visitare luoghi inediti e a incontrare altri personaggi.

La modella americana ha realizzato il costume in prima persona, pur utilizzando per lo più componenti già pronti che però ha modificato pesantemente e poi rifinito per rendere in maniera molto fedele l'armatura di Din Djarin, indossata nella serie da Pedro Pascal.

Fra le creazioni più recenti di Jessica Nigri ci sono le sue interpretazioni di Blaidd da Elden Ring, Mitsuri Kanroji da Demon Slayer, Pyramid Head da Silent Hill e Lady Dimitrescu da Resident Evil Village.