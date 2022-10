Resident Evil Village: il cosplay di Lady Dimitrescu di Jessica Nigri è da remastered a 80€

Jessica Nigri, la regina mondiale delle cosplayer, ha realizzato un cosplay praticamente perfetto di Lady Dimitrescu, uno dei personaggi di Resident Evil Village (sicuramente il più iconico e chiacchierato). Ci è piaciuto così tanto da farci sognare una remastered con lei come protagonista, da pagare 80€ anche se il gioco originale è uscito l'anno scorso.

Come potete vedere che la nostra il costume, in questo caso non cucito da lei, con grandissima disinvoltura, interpretando le movenze del personaggio originale. Sua invece la produzione degli artigli, che ha realizzato seguendo un tutorial della cosplayer yayahan.

Lady Dimitrescu, al secolo Alcina Dimitrescu, è una contessa mutante, nonché uno dei quattro lord di Resident Evil Village. Temuta dagli abitanti del villaggio dominato dal suo castello, ha dominato incontrastata per più di sessant'anni, nonostante gli omicidi di massa e le accuse di cannibalismo (tutte vere, sia chiaro).

Jessica Nigri è una modella statunitense specializzata nei cosplay, diventata famosa per aver promosso numerosi videogiochi e fumetti, tra i quali Gears of War 3 e Lollipop Chainsaw (come dimenticarsi della sua interpretazione di Juliet Starling?)