Pokémon Scarlatto e Violetto: nuovo trailer in arrivo, ecco quando

Allenatori di tutto il mondo riunitevi, perché The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo di un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto per domani, 6 ottobre 2022, alle 15:00, ora italiana. Insomma, se non vedete l'ora di saperne di più su questo attesissimo gioco, è arrivato il momento che stavate aspettando con fervore.

Il video sarà pubblicato sul canale ufficiale dei Pokémon su YouTube. Purtroppo non sono state fornite altre informazioni in merito, quindi non rimane che aspettare per vedere cosa ci aspetta.

Pokémon Scarlatto e Violetto sono esclusivi per Nintendo Switch. Si tratta dei primi giochi di nona generazione, il cui lancio è stato fissato al 18 novembre 2022. Rappresentano sicuramente uno dei prodotti di punta della console ibrida di Nintendo, visto che ogni nuovo capitolo della saga vende sempre milioni di copie in tutto il mondo.

Ambientati nella regione di Paldea, Pokémon Scarlatto e Violetto mettono il giocatore nei panni di uno studente dell'Accademia Arancia o di uno dell'accademia Uva, che avrà il compito di affrontare le otto palestre della regione per diventare il campione. Come Leggende Pokémon: Arceus, i Pokémon saranno visibili nel mondo di gioco.

Pokémon è un franchise per bambini creato nel 1996 da Satoshi Tajiri, nato su Game Boy, ma capace di superare i confini del mondo dei videogiochi per sbarcare al cinema, in televisione e in numerosi altri ambiti.