Silent Hill: il cosplay di Pyramid Head e infermiere di Jessica Nigri e amiche è una festa

Per festeggiare l'annuncio dei nuovi Silent Hill, con Remake del secondo capitolo, cosa c'è di meglio di un cosplay di Pyramid Head, insieme alle infermiere, realizzato da Jessica Nigri, la regina della cosplayer, insieme ad alcune sue amiche? Niente, appunto. Quindi guardatelo.

Per inciso, le amiche della Nigri sono la cosplayer Emily Something, kqueentsun su TikTok, Rolyatistaylor e Darshelle Stevens. Come potete vedere dal filmato, il loro è stato un lavoro impeccabile, sia nei costumi, sia nell'interpretazione delle infermiere, di cui le cosplayer hanno replicato esattamente le movenze viste nel gioco. Sono così convincenti che si fatica a capire se siano persone vere o personaggi reali.

Naturalmente è splendido anche il costume di Pyramid Head della Nigri, che come sempre si è creata da sola il design e ha cucito insieme il tutto con la solita maestria. Come non apprezzare un lavoro così raffinato e in linea con il gioco?

In fondo è giusto festeggiare il ritorno del franchise Silent Hill, con tre titoli tutti molto promettenti, pur se per motivi differenti.