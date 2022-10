Persona 5 Royal disponibile per PC, Xbox One, PS5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch

Persona 5 Royal è disponibile da oggi per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS5 e Nintendo Switch. È giocabile anche tramite Xbox Game Pass, per la gioia di tutti gli abbonati. Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno dei giochi di ruolo giapponesi più celebrati di tutti i tempi, fino a oggi giocabile solo sulle console PlayStation.

Nota a margine: attualmente il gioco è primo nella classifica globale di Steam, segno che era davvero molto atteso da chi non aveva potuto giocarci su PS4 o PS5 (in retrocompatibilità).

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Preparati per la pluripremiata esperienza GdR nell'edizione definitiva di Persona 5 Royal, che include una miniera d'oro di contenuti scaricabili!

Costretto a trasferirsi in un liceo di Tokyo, il protagonista fa uno strano sogno. ""Sei davvero un prigioniero del fato. Nel prossimo futuro, la rovina ti attende."" Sotto l'incombente obiettivo della ""riabilitazione"", dovrà salvare gli altri dai desideri distorti indossando la maschera di un Ladro Fantasma.

Vediamo quali sono le caratteristiche principali del gioco:

Esplora Tokyo, sblocca Personae, personalizza il tuo Covo dei Ladri, goditi i finali alternativi e molto altro

Diventa il Ladro Fantasma supremo e sfida le convenzioni, scopri il potere interiore e lotta per la giustizia nella versione definitiva di Persona 5 Royal

Include più di 40 oggetti usciti in precedenza con contenuti scaricabili

Scegli tra il doppiaggio giapponese e inglese