Persona 5 Royal: su PS5 non si potranno trasferire i salvataggi della versione PS4

La gestione della versione PS5 di Persona 5 Royal continua ad essere alquanto confusionaria, da parte di Atlus, con l'aggiunta anche del fatto che pare sia impossibile trasferire i salvataggi dalla versione PS4, per coloro che intendano passare dalla vecchia alla nuova versione.

D'altra parte, la cosa era piuttosto scontata, considerando che non è nemmeno previsto un percorso di upgrade dalla versione PS4 a quella PS5, né gratis né con qualche vantaggio come uno sconto o iniziative del genere. In ogni caso, la conferma arriva proprio dalla descrizione ufficiale del gioco, in cui compare un riferimento diretto alla questione.



"I dati di salvataggio non possono essere condivisi con PS4 di Persona 5 Royal", si legge in basso nello screenshot riportato all'interno del tweet qui sopra. Sebbene possa essere tecnicamente comprensibile, vista la mancanza su PS5 di un'organizzazione centralizzata sulle versioni diverse di un singolo software e relativi salvataggi, potrebbe risultare come un altro disincentivo ad acquistare l'ulteriore versione di Persona 5, per coloro che magari l'hanno già giocato su PS4 o che magari hanno giocato anche la versione originale precedente, trattata anche questa come un titolo a parte.

Risulta piuttosto strano, però, se si pensa al fatto che Atlus aveva reso possibile, anni fa, il trasferimento di salvataggi dalla versione PS3 a quella PS4 di Persona 5, dunque questo sembra una sorta di passo indietro. Tuttavia, è ancora possibile che ci sia una qualche revisione della questione o un aggiornamento che consenta il trasferimento dei salvataggi da una versione all'altra.

Persona 5 Royal arriverà su PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch il 21 ottobre 2022 e sarà disponibile al day one anche su Xbox Game Pass. Nel frattempo, ricordiamo che i preorder sono disponibili e che è stata aperta la pagina Steam con i requisiti di sistema.