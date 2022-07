Persona 5 Royal: Atlus ha confermato che chi possiede la versione PS4 non potrà passare a quella PS5

Atlus Japan ha pubblicato la FAQ ufficiale delle nuove versioni di Persona 5 Royal, confermando che chi possiede la versione PS4, non potrà passare alla versione PS5. Ossia non ci saranno opzioni o sconti per eseguire l'upgrade. Sostanzialmente, chi vuole giocare con la versione di ultima generazione di Persona 5 Royal dovrà ricomprarla, pagandola a prezzo pieno.

La risposta di Atlus a una domanda molto diretta è stata esplicita e difficilmente fraintendibile:

"Domanda: Se ho acquistato la versione PS4 di Persona 5 Royal, posso fare l'upgrade alla versione PS5?

Risposta: Ci dispiace, ma non ci sono opzioni di acquisto per chi possiede Persona 5 Royal su PS4. Ci farebbe piacere che acquistasse la versione PS5 di Persona 5 Royal quando giocate con PS5."

Probabilmente la notizia non farà piacere ai molti fan del gioco su PS4, soprattutto a quelli interessati a rigiocarselo su PS5, perché gli è stato sostanzialmente detto che dovranno pagare altri 80€ se vogliono la versione più recente di Persona 5 Royal. In questi casi sarebbe bello vedere gli editori fare delle scelte favorevoli ai videogiocatori.

Per il resto vi ricordiamo che Persona 5 Royal è l'ultima versione di uno dei giochi di ruolo giapponesi più apprezzati della vecchia generazione, nonché uno dei più chiacchierati in assoluto.