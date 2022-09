Persona 5 Royal: aperta la pagina Steam con i requisiti di sistema

Lo sviluppatore Atlus e l'editore Sega hanno lanciato la pagina Steam di Persona 5 Royal con i requisiti di sistema, in uscita il 21 ottobre 2022. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco di ruolo giapponese di enorme successo su PS4, che non mancherà di affascinare anche i possessori delle nuove piattaforma su cui sta per arrivare, PC compreso.

Tra i dettagli più interessanti della pagina, spiccano i già citati requisiti di sistema:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i7-4790, 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz

: Intel Core i7-4790, 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : Nvidia GeForce GTX 650 Ti, 2 GB | AMD Radeon R7 360, 2 GB

: Nvidia GeForce GTX 650 Ti, 2 GB | AMD Radeon R7 360, 2 GB DirectX : Versione 11

: Versione 11 Memoria : 41 GB di spazio disponibile

: 41 GB di spazio disponibile Scheda audio : DirectX Compatible Sound Card

: DirectX Compatible Sound Card Note aggiuntive: Low 720p @ 60 FPS. Requires a CPU which supports the AVX and SSE4.2 instruction set.

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i7-4790, 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1500X 3.5 Ghz

: Intel Core i7-4790, 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1500X 3.5 Ghz Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : Nvidia GeForce GTX 760, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB

: Nvidia GeForce GTX 760, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB DirectX : Versione 11

: Versione 11 Memoria : 41 GB di spazio disponibile

: 41 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: High 1080p @ 60 FPS

Leggiamo la breve sinossi:

Costretto a trasferirsi in un liceo di Tokyo, il protagonista fa uno strano sogno. ""Sei davvero un prigioniero del fato. Nel prossimo futuro, la rovina ti attende."" Sotto l'incombente obiettivo della ""riabilitazione"", dovrà salvare gli altri dai desideri distorti indossando la maschera di un Ladro Fantasma.

Come sempre in questi casi, volendo potete aggiungere Persona 5 Royal alla lista dei desideri e seguire il gioco, per essere informati direttamente da Steam su tutte le novità.