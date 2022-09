Metal: Hellsinger: il trailer di lancio è furioso come il gioco

Pubblicato il trailer di lancio di Metal: Hellsinger, sparatutto in prima persona in uscita domani, 15 settembre 2022, su PC, Xbox Series X e S e PS5. Il video mostra alcune sequenze di gioco e fa ben capire i ritmi furiosi a cui saranno costretti i giocatori.

La particolarità del gioco è sicuramente il gameplay incentrato sullo sparare a ritmo, seguendo i brani metal che fanno da sfondo all'azione (uno diverso per ogni livello). Più si riuscirà a seguire la musica, più si farà crescere un moltiplicatore che renderà i colpi dell'Ignota, la protagonista, sempre più letali.

Da notare che Metal: Hellsinger sarà disponibile da subito anche per gli abbonati a Xbox Game Pass. Se volete più informazioni, potete leggere la nostra recensione, in cui abbiamo sottolineato i molti punti positivi del gioco, che ci ha coinvolti davvero moltissimo, proprio per la sua originalità rispetto ai titoli medi del genere.