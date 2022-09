Call of Duty: Modern Warfare 2, requisiti di sistema dell'open beta svelati

Tramite il sito ufficiale della serie, Infinity Ward ha svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandati del client dell'open beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 per PC, che abbiamo elencato di seguito.

Minimi

Sistema Operativo : Windows 10 - 64 Bit

: Windows 10 - 64 Bit Processore : Intel Core i5-3570 o AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i5-3570 o AMD Ryzen 5 1600X Scheda Video : NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470 VRAM : 3GB

: 3GB RAM : 8GB

: 8GB Spazio d'archiviazione : 25 GB

: 25 GB Scheda audio : compatibile con DirectX

: compatibile con DirectX Driver consigliati: NVIDIA: 516.79 o AMD: 21.9.1

Consigliati

Sistema Operativo : Windows 10 - 64 Bit

: Windows 10 - 64 Bit Processore : Intel Core i7-4770K or AMD Ryzen 7 1800X

: Intel Core i7-4770K or AMD Ryzen 7 1800X Scheda Video : NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580 VRAM : 3GB

: 3GB RAM : 16GB

: 16GB Spazio d'archiviazione : 25 GB

: 25 GB Scheda audio : compatibile con DirectX

: compatibile con DirectX Driver consigliati: NVIDIA: 516.79 o AMD: 21.9.1

Come possiamo vedere i requisiti richiesti non sono particolarmente esosi e, con le dovute proporzioni, non si discostano molto da quelli del Modern Warfare del 2019, il che è in parte spiegato dalla natura cross-gen della produzione. Segnaliamo inoltre che per partecipare alla beta sarà necessario collegare un numero di telefono mobile all'account Steam o Battle.net.

L'open beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 aprirà i battenti questo fine settimana per i giocatori PlayStation, mentre per quelli PC sarà disponibile dal 22 settembre. Partecipando riceverete nel gioco finale 10 oggetti bonus, tra cui skin, schemi per armi e altro ancora.

Il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 è invece in programma per il 28 ottobre 2022. Sarà possibile accedere anticipatamente alla campagna dal 20 ottobre prenotando il gioco.