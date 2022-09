Penny Blood: Nobuo Uematsu si unisce al progetto, famoso per la colonna sonora dei Final Fantasy

Con un aggiornamento della campagna Kickstarter, gli sviluppatori di Penny Blood hanno annunciato una collaborazione prestigiosa per il progetto: Nobuo Uematsu, famosissimo compositore giapponese, autore tra le altre della colonna sonora della serie Final Fantasy. Naturalmente lavorerà alle musiche del gioco, collaborando con Yoshitaka Hirota, il lead composer, e Akari Kaida, un'altra recente aggiunta al team, per trovare la giusta interpretazione della musica gaelica che farà da sfondo all'azione.

Nobuo Uematsu, un gigante

Qui di seguito possiamo vedere Uematsu che parla con Hirota in un'intervista di Michio Okamiya.

Nobuo Uematsu è considerato uno dei giganti dell'industria videoludica mondiale, per quel che riguarda la realizzazione di colonne sonore per i videogiochi. La già citata serie Final Fantasy non sarebbe stata la stessa senza le sue musiche, ma il maestro vanta decine di titoli nel suo portfolio, oltre a moltissime collaborazioni.

Tra i titoli che ha firmato citiamo Romancing SaGa, Chrono Trigger, Blue Dragon, Lost Odyssey, Super Smash Bros. Brawl e tanti altri ancora. Insomma, la sua presenza è sicuramente un motivo in più per supportare la campagna di Penny Blood e Armed Fantasia, che vede l'unione delle forze di alcuni dei maestri dei giochi di ruolo giapponesi. Attualmente sono stati raccolti 1.410.171€ dei 693.244 ricercati inizialmente.