Valheim arriva nel PC Game Pass a settembre, è ufficiale

Valheim arriverà sul PC Game Pass il 29 settembre 2022. Si tratta di un'ottima notizia per gli abbonati, trattandosi di un gioco amatissimo dai milioni che lo hanno acquistato in accesso anticipato su Steam.

"Non stiamo trollando: Valheim arriverà sul PC Game Pass il 29 settembre, con tanti Troll," questa la battuta con cui è stato dato l'annuncio, che fa ovviamente riferimento all'ambientazione nordica del gioco.

Sviluppato da Iron Gate, attualmente Valheim conta su Steam quasi 310.000 recensioni degli utenti, il 85% delle quali risultato positive, per una valutazione complessiva Estremamente Positiva. Quindi parliamo di un gioco di grande qualità, che sta piacendo moltissimo a chi lo ha acquistato in Accesso Anticipato.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Valheim è un gioco di esplorazione ambientato in un enorme mondo fantastico ispirato alla mitologia norrena e alla cultura vichinga. L'avventura ha inizio nel centro relativamente tranquillo di Valheim. Più ti allontanerai dal centro, più il mondo si farà impegnativo, ma troverai anche materiali più preziosi per realizzare armi più potenti e armature più robuste. Costruirai anche roccheforti e avamposti vichinghi in tutto il mondo. E, per finire, costruirai addirittura una possente nave vichinga con cui solcherai le acque dei grandi oceani alla ricerca di terre esotiche... Ma fa' attenzione... non avventurarti troppo lontano...