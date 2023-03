Star Wars Ahsoka: Dave Filoni aggiorna sulla produzione, "sono cautamente ottimista"

Star Wars continua la propria corsa. Dopo il successo di Andor di pochi mesi fa, è arrivato il momento di vedere la terza stagione di The Mandalorian, con gli amati Grogu e Mando. Guardando però al futuro, sono in arrivo anche altre serie e una delle più attese è Star Wars Ahsoka, che vedrà al centro dell'azione la titolare ex-padawan. A guidare il progetto vi è Dave Filoni, che ha una lunga storia con il franchise. Filoni è recentemente stato intervistato da The Hollywood Reporter e ha detto cosa ne pensate di Ahsoka, spiegando di essere "cautamente ottimista".

"Mi sta piacendo molto", ha detto Filoni quando gli è stato chiesto come sta andando la produzione di Star Wars Ahsoka. "È qualcosa che non avrei mai pensato di fare, per quanto abbia fatto tutte queste cose diverse nel corso degli anni con Star Wars. Scrivere, dirigere e collaborare a questo tipo di produzioni con così tante persone è il meglio che possono chiedere a questo punto."

"C'è molto lavoro da fare, ma ho un team di incredibile talento intorno a me che mi sostiene. Quindi sono cautamente ottimista", ha aggiunto ridendo. "Ma i fan mi faranno sapere. Lo fanno sempre".

Ahsoka, ricordiamo, è stata presentata con il film d'animazione Star Wars: The Clone Wars, ma viene realmente sviluppata nella serie animata omonima. Il personaggio prosegue anche in Star Wars Rebels (ma non solo) e riappare in The Mandalorian. Ahsoka era la padawan di Anakin Skywalker e (ovviamente) è sopravvissuta all'Ordine 66.

