Resident Evil 4, abbiamo visto in anteprima l'atteso remake di Capcom

Capcom stavolta non si è neanche particolarmente trattenuta: dopo aver inizialmente regalato solo scampoli di gameplay ai fan, ha mostrato le sue carte con alcuni video più approfonditi, tra cui un bel trailer tutto da spolpare svelato durante l'ultimo State of Play. Da privilegiati quali siamo, però, non abbiamo dovuto basarci sull'ultimo materiale mostrato, visto che la casa nipponica ci ha gentilmente messo a disposizione dei video di gameplay nuovi fiammanti di questo attesissimo remake, zeppi di informazioni fresche fresche. In questa anteprima di Resident Evil 4 abbiamo intenzione di approfondire il tutto in vostra compagnia, cercando anche di fare qualche immediato paragone diretto con il titolo originale. Pronti?

C'è un motivo se Resident Evil 4 è ancora oggi così osannato: è un gioco senza tempo per molti, ancora modernissimo in diversi aspetti e capace di influenzare l'industria videoludica attuale con le sue idee. Considerata la sua popolarità e la strada seguita con la serie negli ultimi anni, la conferma di un remake era una pratica certezza, nonostante buona parte dei fan ritenga ben più sensato dedicarsi ad altri capitoli invecchiati peggio (Codename Veronica, in particolare, era per molti una scelta ovvia). L'attuale Capcom però sbaglia davvero di rado e, sospinta da una rinascita incredibile delle sue serie principali, oltre che da una gestione generalmente molto solida della comunicazione, ha messo a tacere i dubbi di gran parte degli scettici con... beh, una semplice manciata di trailer in realtà, capaci di accendere immediatamente la fiamma dell'hype anche tra chi riteneva completamente inutile un'operazione simile sull'opera di Shinji Mikami.

Il mistero dei capitoli

Il castello nel remake di Resident Evil 4 è molto più angosciante e realistico. Ma l'atmosfera generale sembra essersi fatta molto più dark in questo ritorno, nonostante l'enfasi sull'azione sia rimasta invariata

Che il remake di Resident Evil 4 contenga parecchie modifiche all'originale non è certo una novità; i precedenti video hanno mostrato una serie di ovvi cambiamenti alle fasi legate ad Ashley (da molti considerate tra le peggio riuscite della campagna), oltre a pezzi del tutto inediti aggiunti ai contenuti preesistenti. Il gameplay che abbiamo potuto osservare potrebbe però dare un'ulteriore indizio sull'allargamento dell'opera, perché, pur partendo apparentemente dal capitolo 4, pare in realtà coprire le fasi iniziali di quello che originariamente era solo il secondo capitolo. Difficile dire quale sia il motivo: forse Capcom ha solo ordinato diversamente le varie fasi dell'avventura di Leon, ma la presenza di sezioni aggiuntive talmente estese da aggiungere addirittura due capitoli alla progressione non ci stupirebbe. Il prologo del video mostrato sembrerebbe confermare almeno in parte la cosa, perché mostra Leon salire in barca dopo una conversazione con Hannigan, e sembra accennare a fasi di navigazione molto più estese rispetto a quelle passate, forse più vicine alle mappe ricche di bivi e oggetti viste in Resident Evil Village.

Purtroppo il gameplay era tagliato in modo molto furbo, quindi, pur notando alcuni pezzi inediti con enigmi piuttosto classici (i macchinari con simboli multipli da premere in ordine sparso sembrano esser tornati, con i codici comodamente sparsi tra le pareti circostanti), non abbiamo avuto la conferma che fossero raggiungibili in barca. Si tratta però di fasi facilmente migliorabili, e sospettiamo che Capcom abbia preso la palla al balzo.

Ashley va ancora protetta, ma non è più la palla al piede dell'originale. Ora ha un'intelligenza artificiale decente e risponde immediatamente ai comandi di Leon, oltre a seguirlo senza problemi

La parte successiva del video si è concentrata su combattimenti contro i las plagas (piuttosto numerosi, a sottolineare ancora una volta come l'elemento action di questo Resident Evil non sia stato in alcun modo smorzato), e ha mostrato con discreta grazia il valore enorme della parata, nuova manovra a disposizione di Leon con il potenziale per dare vita a partite piuttosto spettacolari per chi ama le sfide. La parata, infatti, sembra funzionare non solo sugli attacchi in corpo a corpo degli avversari "normali", ma anche su attacchi ben più atipici, come le frustate dalla distanza dei nemici con la testa mutata (quelli a cui spunta un tentacolo lamato non appena esplode il cranio, per capirci) e addirittura le molotov, visto che a un certo punto abbiamo visto Leon deviarne abilmente una verso i las plagas nei paraggi prima di venir colpito in pieno. Subito dopo gli scontri il tutto si è spostato sull'iconico mercante del gioco, il cui funzionamento sarebbe pressoché invariato, non fosse per potenziamenti a più livelli delle armi vicini a quelli visti in Village e per la presenza di missioni secondarie da completare in cambio di monete o altro (di norma richiedono solo l'eliminazione di alcuni nemici o il recupero di oggetti specifici). Anche stavolta è possibile peraltro vendere oggetti preziosi sparsi per le mappe (in alcuni casi ritoccabili con gemme o altro per aumentarne il valore generale) e acquistare armi o potenziamenti più costosi col gruzzolo ottenuto. Il remake non sembra comunque andarci piano con le risorse, e non abbiamo mai visto Leon a corto di proiettili e bocche da fuoco. Ah, l'inventario è sempre la solita valigetta, ma è possibile salvare dei setup specifici ai punti di salvataggio, per ordinare più velocemente gli oggetti preferiti.