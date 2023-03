Overwatch 2: la skin di Genos da One-Punch Man è stata svelata con data di uscita

Blizzard Entertainment ha svelato una nuova skin per Overwatch 2 dalla collaborazione con One-Punch Man, che inizia il 7 marzo 2023. Si tratta di Genos per Genji. Potete vedere un'immagine qui sopra. Per ora non stato ufficialmente svelato il prezzo, ma è credibile che sia simile a quello della skin precedentemente svelata, ovvero 2.100 monete.

Tramite il PS Blog, l'associate director Aimee Dennet e l'art director Dion Rogers hanno detto: "Le somiglianze tra le storie di Genos e Genji sono state certamente un'ispirazione. Sono entrambi esseri umani che sono stati spinti sull'orlo della morte, per poi essere salvati e trasformati in cyborg dai medici dei rispettivi universi".

"Ci piaceva anche che sia Genji che Genos avessero un forte rapporto con i loro mentori. In effetti, c'era l'idea che Zenyatta sarebbe stato un ottimo Saitama, dato questo rapporto (è anche calvo!), ma Doomfist è sempre stato la scelta più chiara per noi".

Bozzetti dedicati a Genos/Genji

Blizzard afferma anche che "I giochi Blizzard hanno una storia e un universo molto dettagliati e Overwatch non fa eccezione. Dal punto di vista del canone, Overwatch si svolge sulla Terra. One-Punch Man è un anime che esiste sulla Terra, quindi non si perde immersione se si scopre che One-Punch Man esiste nel gioco. Per la nostra prima collaborazione importante, volevamo essere particolarmente delicati e abbiamo pensato che fare in modo che i nostri eroi facessero cosplay dei personaggi dell'anime si adattasse bene. C'è anche qualcosa di divertente nell'idea che il Genji sia un fan di One-Punch Man, che si veda specificamente in Genos e che si vesta come quel personaggio. Detto questo, stiamo esplorando opportunità non canoniche in futuro, come il simulatore di appuntamenti di Overwatch che abbiamo organizzato per San Valentino."

Ricordiamo che la collaborazione tra One-Punch Man e Overwatch 2 proseguirà fino al 6 aprile 2023 su tutte le piattaforme

Oltre a Genos sono già stati confermati Tatsumaki, Spatent Raider e Saitama.