The Last of Us, la serie TV: la puntata 8 è record di spettatori in diretta, vediamo i numeri

Warner Bros. Discovery ha annunciato che l'ottavo episodio della serie TV di The Last of Us ha ottenuto 8.1 milioni di visualizzazioni in diretta su HBO e tramite HBO Max, domenica sera. Si tratta di un nuovo record per lo show.

Inoltre, è stato indicato che i primi cinque episodi della serie sono quasi arrivati a 30 milioni di visualizzazioni tra tutte le piattaforme. Si riconferma quindi il successo di The Last of Us.

La parte interessante è che la prima puntata era sta vista nella sua prima notte da 4.7 milioni di spettatori, quindi l'ottava puntata di The Last of Us ha ottenuto 3.4 milioni di spettatori in più in diretta: questo conferma come il pubblico sia stato convinto dalla serie e siano sempre di più coloro che non vogliono aspettare per vedere il proseguimento delle vicende di Joel ed Ellie.

L'ottava puntata ha ottenuto anche un altro record: è quella con il voto più alto su IMDb, come vi abbiamo già segnalato.

The Last of Us si approccia al finale che sarà mandato in onda il 12 marzo 2023. Sarà il nono episodio e secondo le dichiarazioni di Bella Ramsey - attrice di Ellie - sarà brutale e dividerà i fan.

Per quanto riguarda il futuro, la seconda stagione è stata confermata ufficialmente, ma non sappiamo nel dettaglio in che modo sarà gestita. The Last of Us Parte 2 ha contenuti utili per più di una stagione di una serie TV, per il regista, quindi se HBO confermerà nuove stagioni potremmo impiegare un bel po' prima di terminare il materiale videoludico.