The Last of Us, la serie TV: la puntata 8 è diventata quella col voto più alto su IMDb

Domenica 5 marzo 2023 è andata in onda la penultima puntata, ovvero l'episodio 8, della serie TV di The Last of Us, che ha ottenuto un consenso degli utenti invidiabile, diventando la puntata con il voto più alto ad oggi su IMDb, pari a 9.6 su 10.

Precisamente, la puntata ha ottenuto oltre 10.000 votazioni degli utenti e con il suo 9.6 ha superato anche la puntata 5, che precedentemente deteneva la prima posizione.

Potete anche vedere la lista degli episodi di The Last of Us in ordine di voto qui sotto:

Episodio 8 - 9.6

Episodio 5 - 9.5

Episodio 1 - 9.2

Episodio 2 - 9.1

Episodio 6 - 8.9

Episodio 4 - 8.4

Episodio 3 - 8.0

Episodio 7 - 7.4

Come potete vedere, gli episodi di The Last of Us con il voto più basso su IMDb sono la puntata numero 3 e la numero 7. Entrambe sono dedicate a personaggi e momenti LGBTQ+, con la terza che tratta di Bill e Frank e la settimana che ci mostra Ellie e Riley. I voti sono quindi stai condizionati dal quella fetta di pubblico che ha fatto "review bombing", rendendo il voto non rappresentativo della qualità effettiva della puntata.

Una cosa è certa: la serie TV di The Last of Us è uno dei migliori adattamenti televisivi di un videogioco e il finale dovrebbe essere di grande impatto. L'attrice di Ellie, Bella Ramsey, afferma ad esempio che il finale sarà brutale e dividerà i fan.