Baldur's Gate 3: chi l'ha acquistato in Accesso Anticipato riceverà gratis la Digital Deluxe Edition

Chi ha acquistato Baldur's Gate 3 in Accesso Anticipato su Steam, riceverà gratis l'edizione Digital Deluxe Edition. L'annuncio è stato dato da Larian in occasione della revisione dei requisiti di sistema ed è passato un po' in sordina, quindi conviene evidenziarlo perché potrebbe interessare molti e, magari, spingere qualcuno a comprare il gioco in anticipo per risparmiare qualcosa.

L'aggiornamento alla Digital Deluxe Edition sarà disponibile dal giorno di lancio, come ribadito da Larian in un post ufficiale su Steam e su Twitter: "Se già possedete Baldur's Gate 3 su PC, o lo acquisterete in Accesso Anticipato prima del lancio, riceverete un aggiornamento gratuito alla Digital Deluxe Edition nel giorno di lancio."

L'edizione Digital Deluxe di Baldur's Gate 3 offrirà i seguenti extra:

Pack Canzoni Bardiche - Stupisci il pubblico con una serie esclusiva di nuove canzoni

Tema Esclusivo per Dadi - Effettua le prove con stile

Dipinti da Rivellon - Scopri una nuova collezione di dipinti sparpagliata per i Reami

Borsa dell'Avventuriero - Ricevi una collezione di scorte da campo e pozioni che ti sarà utile nella tua avventura

OST Digitale - Goditi le musiche di Baldur's Gate 3 a opera del compositore Borislav Slavov

Artbook Digitale - Esplora l'arte e il design di Baldur's Gate 3 in questo artbook digitale di Larian

Schede del Personaggio Digitali - Una serie di schede del personaggio di D&D da quattro pagine ciascuna per ogni personaggio origine di Baldur's Gate 3

Inoltre ci sarà un pacchetto di contenuti provenienti da Divinity: Original Sin (altra serie di Larian):