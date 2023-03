Horizon Call of the Mountain: update 1.003.011 disponibile, vediamo le correzioni dell'aggiornamento

Horizon Call of the Mountain è stato aggiornato ed è arrivato all'update 1.003.011, catalogato come patch 1.03 dagli sviluppatori. La lista delle correzioni comprende:

Varie correzioni a crash e prestazioni.

Corretto un problema che causava la mancata comparsa dell'Arco all'inizio della partita, finché l'utente non riavviava dal falò.

Corretto un problema che causava il blocco dell'utente quando sale da un'altura.

Corretto un problema che poteva causare il blocco dell'accesso all'ascensore da parte del Divoratuono.

Corretto un problema di salvataggio quando si saltava sul Collolungo e si ricaricava il salvataggio.

Corretto un problema che poteva bloccare l'utente quando tornava a Dawn's Grasp.

Corretto un problema che poteva causare il blocco dell'esercitazione sulla schivata quando si caricava un salvataggio durante la stessa.

È stato risolto un problema per cui uno Spazzino può rimanere bloccato fuori dall'area di combattimento.

È stato risolto un problema a causa del quale tutte le categorie di opzioni possono essere disattivate quando vengono selezionate al primo falò.

È stato risolto un problema a causa del quale il punteggio del percorso d'assalto dell'utente poteva azzerarsi quando usciva dall'hub delle sfide.

Corretto un problema per cui l'alone rosso rimaneva sullo schermo una volta che l'utente era completamente guarito.

Corretto un problema per cui il trofeo Watcher potrebbe non apparire nella sala dei trofei.

Varie correzioni all'audio, ai dialoghi e alla musica.

Varie correzioni alla geometria.

Varie correzioni all'illuminazione.

Si tratta quindi di una lista di correzioni legate a vari problemi tecnici e bug di Horizon Call of the Mountain, come è tipico per questo tipo di patch pubblicate poco dopo l'uscita. Vi lasciamo alla nostra recensione di Horizon Call of the Mountain.

