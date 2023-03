Sherlock Holmes The Awakened: data di uscita ed edizioni speciali svelati dal trailer

Frogwares ha finalmente svelato la data di uscita ufficiale e definitiva di Sherlock Holmes The Awakening: 11 aprile 2023. Il gioco è atteso per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch. Inoltre, sono state indicate le varie edizione del gioco:

Edizione Standard - 39,99€: include il gioco base

Premium Edition - 49,99€: include gioco completo, i pacchetti missioni secondarie e 6 outfit esclusivi

Edizione Deluxe - 54,99€ (solo PC): include gioco completo, i pacchetti missioni secondarie, 6 outfit esclusivi, artbook digitale e colonna sonora

Eseguendo il preordine di qualsiasi versione è possibile ottenere anche come bonus altri 3 outfit esclusivi per Holmes e Watson.

Ricordiamo che Sherlock Holmes The Awakening era atteso per l'inizio di marzo ma, a causa della guerra, il team di Frogwares ha dovuto rimandare di circa un mese l'uscita. Ora, però, la data è considerata certa dagli sviluppatori.

Vi abbiamo proposto poco tempo fa il nostro provato di Sherlock Holmes The Awakaned, nel quale vi abbiamo parlato di una sezione specifica del gioco disponibile in formato demo. Abbiamo esplorato un castello trasformato in manicomio, in Svizzera, dove avvengono una serie di esperimenti al limite dell'orrore. Sherlock e Watson devono scoprire la verità, esplorando la mappa e trovando indizi, con le meccaniche di gioco note ai fan.