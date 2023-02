Sherlock Holmes The Awakened è stato rimandato: nuovo periodo di uscita svelato

Sherlock Holmes: The Awakened è stato rimandato. Il nuovo periodo di uscita è fine marzo e inizio aprile 2023. Si tratta quindi di un ritardo di poche settimane rispetto a quanto inizialmente previsto. Il motivo del rimando è ovviamente la guerra in Ucraina, che sta colpendo durante il team.

L'annuncio è avvenuto tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco, come potete vedere poco sotto o a questo indirizzo. Precisamente, il team ha scritto: "Per tutti, un annuncio. Abbiamo preso la difficile decisione di rimandare Sherlock Holmes The Awakened di alcune settimane. Abbiamo realizzato un video per spiegare il perché del ritardo, in che modo ci stiamo preparando alla pubblicazione e per mostrare del gameplay". Il video è disponibile poco sotto, dopo il tweet.

Frogwares continua con le seguenti parole: "A dispetto dei nostri migliori sforzi per riuscire a pubblicare il gioco tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, gli attacchi missilistici e la mancanza di corrente quasi quotidiana ci ha forzati a ripianificare ogni cosa. Per questo motivo, abbiamo deciso di rimandare il gioco di poche settimane, spostandolo verso la fine di marzo e l'inizio di aprile 2023".

Qui sotto potete vedere il video menzionato dagli sviluppatori, nel quale è possibile vedere qual è la situazione del territorio e poi ci mostra gli studi di Frogwares, dando la possibilità ad alcuni sviluppatori di parlare di cosa significhi lavorare in tali condizioni.

Vi abbiamo anche da poco proposto il nostro provato della demo di Sherlock Holmes The Awakened, nel quale vi abbiamo spiegato che "La piccola demo di Sherlock Holmes The Awakened resa disponibile da Frogwares conferma che il progetto mira a conservare le meccaniche note ai fan, tra ricerca di indizi, risoluzione di piccoli enigmi e uso del Palazzo Mentale. Purtroppo questa fase di prova non ci ha concesso di vedere alcuni degli elementi più massicci, ovvero la gestione delle attività secondarie e il rapporto con Watson, che nella nuova narrativa del team di sviluppo si unisce per la prima volta a Sherlock in questa indagine che li porterà al limite della follia. La narrazione è un altro grande punto di domanda, ma già sappiamo che l'opera originale della quale questo gioco è remake propone una trama di qualità, quindi è probabile che il risultati finale sia di nuovo positivo. Avremo certezze solo in fase di recensione."