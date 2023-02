Ubisoft sarà all'E3 2023 e mostrerà "tanti" giochi

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, la dirigenza di Ubisoft ha svelato che la compagnia prenderà parte all'E3 2023 di giugno e che per l'occasione ha in programma di mostrare "tante" cose.

In attesa di poter mettere mano al report finanziario completo dell'ultimo trimestre di Ubisoft, questo dettaglio è stato condiviso dal portale VGC.

"Se ci sarà l'E3, saremo lì e avremo molte cose da mostrare", ha detto il CEO Yves Guillemot.

Yves Guillemot

Si tratta di una notizia sicuramente di rilievo. In primo luogo, un evento targato Ubisoft era prevedibile ma una conferma fa comunque piacere, soprattutto dopo le ultime notizie non proprio positive dal publisher francese, che in poco tempo ha cancellato numerosi giochi e rinviato Skull & Bones per l'ennesima volta.

È una buona notizia anche per quanto riguarda l'E3 2023, dato che viene confermata la presenza di un grande publisher come Ubisoft, laddove invece sembrerebbe che alla manifestazione non prederanno parte Xbox, PlayStation e Nintendo. Tuttavia, al momento non è chiaro il perché Guillemot abbia detto "se ci sarà l'E3", quasi a voler indicare come incerta l'edizione di quest'anno della kermesse losangelina in programma dal 13 al 16 giugno 2023.

Per il momento non ci sono dettagli in merito a cosa Ubisoft mostrerà in occasione dell'E3 2023, ma tra i probabili protagonisti ci aspettiamo di vedere Assassin's Creed Mirage e Skull and Bones.