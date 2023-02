Tetris Effect: Connected arriva su PS5 e PS VR2, con un update per tutte le altre piattaforme

Tetris Effect Connected arriverà su PS5 e PS VR2 il 22 febbraio 2023, insieme a un nuovo aggiornamento per tutte le piattaforme, che include nuove modalità. L'editore ha anche pubblicato un trailer dedicato, che potete vedere poco sotto.

Le modalità aggiunge in Tetris Effect Connected sono le seguenti:

Classic Score Attack: una modalità a giocatore singolo è ora disponibile nelle Effect Mode

Zone Marathon: una versione della Merathon Mode con le meccaniche di Zone

Purify Zone: è stata aggiunta una modalità senza fine in Purify Mode

Master Mode: è stata aggiunta una modalità senza fine in Master Mode

Queste modalità sono disponibili in tutte le versioni del gioco, come detto. Ricordiamo che Tetris Effect Connected è in vendita anche per Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation VR, Nintendo Switch, PC (tramite Steam ed Epic Games Store), Quest (tramite Oculus Store) e anche per Luna, la piattaforma di game streaming di Amazon per ora non disponibile in Italia.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Tetris Effect: Connected è quello che avrebbe dovuto essere Tetris Effect 2 anni fa: un prodotto spettacolare, un'esplosione audiovisiva in grado di accompagnare in maniera quasi sempre impeccabile una meccanica di gioco immortale, che sa catturare oggi come quasi 40 anni fa. Ma dove Tetris Effect si fermava, non permettendo a più di un giocatore di godere di tanta bellezza, Connected completa l'opera includendo un'ampia offerta multiplayer, attraverso la quale l'opera di Mizuguchi spicca definitivamente il volo."