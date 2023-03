League of Legends, l'anteprima di Milio, il nuovo campione del MOBA Riot Games

La stagione 2023 di League of Legends è ormai ben avviata ed è arrivato il momento per Riot Games di presentare al pubblico il suo ultimo Campione. Il nuovo arrivato è Milio, la fiamma gentile , un incantatore support devoto al ruolo, che porta i personaggi giocabili di League of Legends a quota 163. Milio si distingue sia per aspetto che per carattere dal campione che l'ha preceduto, K'Sante, aggiungendo ancor più varietà nel roster del MOBA di Riot. In questa anteprima vi racconteremo più nel dettaglio di Milio, il nuovo campione della stagione 2023 di League of Legends in arrivo con la patch 13.6 il 22 marzo 2023, partendo dalla sua storia e osservando più nel dettaglio il suo kit abilità.

Storia e lore

Qiyana e altre incantatrici di Ixtal

Milio è conosciuto come "La fiamma gentile", epiteto che rimanda ai suoi poteri magici. Il giovane ragazzo infatti proviene da un remoto villaggio ai confini di Ixtal, terra che nell'universo di League of Legends è dimora di molti maghi e incantatori in grado di governare i poteri elementali. A differenza di altri eroi appartenenti alla fazione di Ixtal, - su tutti Qiyana, chiamata non a caso L'imperatrice degli elementi - Milio non ha mai potuto studiare nelle prestigiose scuole della capitale Ixaocan ma, nonostante questo, è stato capace di padroneggiare da solo l'Assioma del fuoco. Di animo buono e vivace, tratto corroborato dalla sua giovane età, Milio è in grado di utilizzare questo elemento non per distruggere, ma per curare. Grazie a intuito e talento, il piccolo prodigio è riuscito a contenere la Fiamma Eterna all'interno di un recipiente, la sua furnasita, che si porta sempre appresso a mo' di zainetto. Da questo contenitore magico di sua invenzione fuoriescono degli spiritelli di fuoco, i fuemigos, manifestazioni della Fiamma Eterna. L'energia di Milio è quella tipica dei fratellini minori, un ragazzino sempre su di giri e un po' petulante, capace di infastidire gli avversari anche sul piano psicologico.

Andando a vedere l'universo di League of Legends, è noto come Ixtal abbia combattuto prima contro il Vuoto e poi contro i Darkin: sapendo che tra i prossimi personaggi in arrivo nel MOBA ci sarà proprio un campione Darkin è legittimo chiedersi quanta pianificazione narrativa ha fatto Riot sulla stagione 2023. Un dubbio lecito anche in funzione della seconda stagione di Arcane: mentre un personaggio come Camille è stato introdotto in LoL in un periodo non così sospetto ed è perfetto per la storia che si è andata a dipanare (visto che l'obiettivo primario di Camille è dare la caccia alle spie Noxiane a Piltover), Renata Glasc invece è stata presentata dopo l'uscita di Arcane, per altro direttamente collegata alla fazione di Zaun. Per i fan è quindi difficile non fantasticare sull'inserimento di diversi personaggi in progetti collaterali a League (al netto del fatto che se non vediamo né Camille né Renata nella seconda stagione di Arcane ci arrabbieremo moltissimo, ndr.).

Renata è la perfetta erede di Silco per Arcane 2

Lo stesso vale per i campioni direttamente collegati ad altri titoli di Riot, come il prossimo MMO o l'atteso picchiaduro. "Alcuni campioni nascono con l'intenzione di legarsi ai prodotti di Riot Games, mentre altri prendono vita per il puro amore degli sviluppatori verso una specifica idea" dice Lexi Gao, Lead producer di Milio. "Ogni personaggio, per noi, è speciale a modo suo ma difficilmente scegliamo il suo background e la sua storia solo per andare a colmare delle lacune di lore o visitare aspetti meno conosciuti. Per Milio, nello specifico, volevamo dar vita alla fantasia del protettore dal cuore grande, ed esplorare allo stesso tempo aspetti rilevanti di Ixtal; ad esempio, rispetto a Qiyana, Milio appartiene ad un'estrazione sociale molto più umile. Tendenzialmente con i nuovi personaggi preferiamo dirigerci verso nuovi territori narrativi anche se, tra gli intenti dichiarati ad inizio stagione, c'è anche quello di portare più unità nell'universo di League of Legends.