POCO X5 Pro, la recensione di uno smartphone economico che sa farsi valere

Il non pienamente convincente X4 Pro aveva lasciato però un po' di amaro in bocca, motivo per cui l'uscita del suo successore era attesa come una sorta di banco di prova. Scopriamo quindi com'è andata stavolta con la recensione del POCO X5 Pro 5G .

Come ben sappiamo, POCO è il brand di casa Xiaomi dedicato agli smartphone economici: pur con qualche mezzo passo falso, i device del colosso cinese hanno saputo ritagliarsi un'importante fetta di mercato grazie all'eccellente rapporto qualità prezzo e alla concretezza dell'offerta, sempre indirizzata al sodo senza perdersi in tanti fronzoli. D'altra parte è proprio ciò che gli smartphone di questa fascia di prezzo dovrebbero fare, e la serie X è una delle più interessanti e più apprezzate all'interno del catalogo POCO, perché spesso è quella che è stata in grado di coniugare nella maniera più equilibrata, prestazioni notevoli con un hardware tutto sommato bilanciato e capace di rispondere alle necessità dell'utenza non troppo esigente.

La memoria RAM è disponibile in due tagli, da 6 e 8 GB LPDDR4X, mentre lo spazio di archiviazione può essere di 128 o 256 GB UFS 2.2. Posto che ovviamente la scelta va fatta sulla base delle proprie esigenze, la differenza di prezzo di soli 50€ tra le due configurazioni ci porta sicuramente a preferire la versione più dotata, che è anche quella che abbiamo avuto a disposizione per il nostro test. La confezione è completa e comprende cavo di ricarica, cover in silicone trasparente e il caricabatterie da 67 Watt. È assente purtroppo qualsiasi certificazione IP per la protezione ad acqua e polvere.

L'hardware del POCO X5 Pro ha come pietra angolare il SoC Snapdragon 778G , un chip octa-core a dir poco rodato che ha saputo farsi apprezzare nel corso del tempo su molti smartphone di fascia media e medio/alta. Basato sul processo produttivo a 6nm e in accoppiata con la GPU Adreno 642L , restituisce un telefono dotato di prestazioni di nuovo all'altezza dopo il già citato passo falso del predecessore X4 Pro, che l'anno scorso lasciò legittimamente più di qualche perplessità per la scelta di adottare un SoC di fascia medio-bassa (si trattava dello Snapdragon 695).

Se quindi il design di POCO X5 Pro si può sostanzialmente archiviare con un giudizio positivo, vale la pena sicuramente dare il giusto spazio al peso dello smartphone , davvero contenuto: la bilancia si ferma infatti a soli 181 grammi, un risultato notevole per un telefono di dimensioni tanto generose e con un display di 6.67". Il motivo è ovviamente legato alla scelta di una scocca in plastica e all'adozione di materiali particolarmente leggeri, ma questo non è andato a discapito della robustezza e della qualità costruttiva, che si mantengono su ottimi valori. La lavorazione opaca del retro inoltre si rivela del tutto repellente a ditate e impronte, e la presa è sufficientemente salda e solida senza "effetto saponetta". Tutto questo rende l'utilizzo del POCO X5 Pro piacevole e per nulla stancante.

L'aspetto del design segna una certa continuità col passato, visto che il form factor è sempre il classico "a mattoncino" con bordi arrotondati e il retro che presenta un'ampia zona rettangolare nella parte alta, la quale racchiude e ingloba anche il corpo ottico delle fotocamere. La somiglianza col precedente X4 Pro è evidente, e ci vuole una certa attenzione ai particolari per riuscire a distinguerli. Questo non è però un grande difetto, vuoi per la generale mancanza di originalità che contraddistingue buona parte dell'intero mercato degli smartphone, vuoi per il semplice fatto che il design del POCO X5 Pro è comunque lineare, pulito e gradevole , certamente non capace di catturare l'attenzione ma comunque tutt'altro che spiacevole alla vista.

Display

POCO X5 Pro ha un ottimo display AMOLED che supporta Dolby Vision

Il pannello del POCO X5 Pro rappresenta un passo avanti rispetto a quello dell'X4 Pro, con un aggiornamento importante a livello di caratteristiche tecniche. Si tratta di un AMOLED con diagonale di 6.67", quindi decisamente grande, con risoluzione a 1040 x 2400 pixel, densità a 395 ppi, risposta al tocco a 240 Hz e velocità di refresh fino a 120 Hz.

Non supporta la tecnologia LTPO, quindi la frequenza di aggiornamento non è dinamica, a discapito della batteria: se viene attivato l'always on display può scendere fino a 30 Hz, mentre in base ai contenuti visualizzati o alle singole app può adottare i 60 o i 90 Hz in maniera automatica. Proprio per questo motivo non è presente un "vero" AOD, ma piuttosto uno schermo in buona parte nero con ora, notifiche e info essenziali visibili, che si può attivare con un tocco e che rimane acceso per 10 secondi.

Dove si segnalano miglioramenti rispetto al passato è nel supporto alla profondità colore 10-bit e, oltre all'HDR10, anche ai contenuti Dolby Vision. Si tratta di aggiunte sicuramente gradite che migliorano le capacità di riproduzione dei contenuti, ampliando la quantità di colori visualizzabili e quindi restituendo immagini di maggiore qualità.

I valori di luminosità poi sono decisamente interessanti per uno smartphone di fascia media: si tratta infatti di 500 nit in condizioni tipiche e fino a 900 nit di picco, numeri notevoli che consentono una leggibilità ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione ambientale e che danno un gran risalto ai contenuti HDR. Ottima la resa coi vari servizi video come Netfix, Amazon Prime Video, Disney Plus e Youtube.

Da segnalare la protezione del vetro con Gorilla Glass 5.