POCO X4 Pro 5G, la recensione dello smartphone Android che punta al vertice della fascia media

Nonostante il nome poco entusiasmante per un italiano, POCO ha saputo farsi conoscere e apprezzare nel corso dei suoi pochi anni di vita, prima come sub brand di Xiaomi e poi come marchio indipendente a partire dal 2020. Prodotti dall'ottima scheda tecnica e votati alla concretezza e all'eccellente rapporto qualità/prezzo hanno contraddistinto una politica aggressiva che ha permesso di rosicchiare interessanti quote di mercato. L'ultima proposta dell'azienda risponde al nome di POCO X4 Pro 5G, smartphone appena presentato al Mobile World Congress di Barcellona e che va a posizionarsi nella fascia media, come da tradizione.

Poco X4 Pro 5G

Che la concorrenza sia molto agguerrita non lo scopriamo certo oggi, eppure visti i più che convincenti precedenti della compagnia c'era una certa attesa da parte del pubblico per conoscere i dettagli tecnici: d'altra parte il POCO X3 Pro è stato un modello molto apprezzato, motivo per cui il suo successore arriva già con un certo slancio. Scopriamo quindi nella nostra recensione del POCO X4 Pro 5G se l'azienda cinese è stata in grado di capitalizzare questo bonus.