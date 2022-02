POCO X4 Pro 5G presentato al MCW 2022, caratteristiche, prezzo e disponibilità

POCO X4 Pro 5G è stato presentato come il nuovo smartphone di livello flasgship della compagnia, pensato per gli appassionati di tecnologia che desiderano un dispositivo adatto a un uso quotidiano intensivo di alto livello e di cui potrete leggere la nostra recensione già da ora .

POCO X4 PRO 5G

POCO X4 PRO 5G monta un AMOLED DotDisplay da 6,67" con un refresh rate fino a 120HZ, garantendo così un'esperienza visiva fluida e reattiva grazie al touch sampling rate da 360HZ. Il pannello presenta una risoluzione 2400x1080 FHD+ con un'ampia gamma di colori DCI-PR3. La certificazione SGS Eye Care inoltre garantisce anche sessioni di gioco prolungate senza affaticare la vista.

Per quanto riguarda le fotocamere, POCO X4 Pro 5G ha un sensore principale da 108MP da 1/1.52", uno dei modelli con le più alte risoluzioni disponibili al mondo. Il dispositivo monta anche un obiettivo ultra-wide da 8MP e una microcamera da 2MP sul retro, mentre sulla parte frontale troviamo un sensore da 16MP. Non mancano ovviamente una serie di funzionalità come l'opzione selfie panoramico, la modalità slow motion, il dual-video, video time-lapse, super macro, movie filter e molto altro ancora.

Sotto la scossa lo smartphone monta un processore Snapdragon 695 5G da 6nm per prestazioni ed efficienza di alto livello. La CPU octa-core è guidata da due core Arm Cortex-A78 da 2.2 GHz. POCO X4 PRO 5G, oltre a 8GB di RAM, offre 3GB extra, trasformati dai 256GB di ROM, grazie alla Dynamic RAM Expansion Technology.

Lo smartphone monta una batteria da 5.000mAh, che garantisce, secondo le stime ufficiali, 15 ore di riproduzione video, 25 ore di lettura, 191 ore di musica in riproduzione, mentre grazie alla ricarica turbo da 67W, POCO X4 Pro 5G può ricaricarsi del 70% in soli 22 minuti e può essere caricato completamente in soli 41 minuti. Inoltre, POCO X4 Pro 5G monta un sistema dual speaker per un audio forte e chiaro, e grazie a un motore lineare Z-axis per vibrazioni più forti con un feedback più realistico durante il gioco. Lo smartphone supporta anche la nuovissima MIUI 13, con nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni per ottimizzare la user experience.

POCO X4 Pro 5G sarà disponibile in tre colori, Laser Black, Laser Blue e POCO Yellow, in due varianti:

6GB + 128GB: prezzo di vendita consigliato a €299,90, tramite i canali ufficiali po.co e Amazon.

8GB + 256GB: prezzo di vendita consigliato a €349,90, tramite i canali ufficiali po.co e Amazon.

Di seguito i prezzi Early Bird: