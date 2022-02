POCO M4 Pro: caratteristiche, prezzo e disponibilità dal MCW 2022

POCO ha annunciato il lancio a livello globale di POCO M4 Pro durante l'MCW 2022 di Barcellona. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulle caratteristiche, disponibilità e il prezzo.

POCO M4 Pro

POCO M4 Pro monta uno schermo da 6,43" è un luminosissimo DotDisplay AMOLED. Con un refresh rate a 90 Hz e un touch sampling rate da 180Hz, lo smarphone offre un'esperienza fluida e reattiva, con una risoluzione 2400x1800 FHD+.

L'ampia gamma DCI-P3 dà vita a tutti i colori e il display ha una luminosità fino a 1.000 nit. Può regolare automaticamente la sua luminosità in base all'ambiente circostante per un intrattenimento senza interruzioni, ed è certificato da SGS sia per "Eye Care Display" che per "Seamless Display" per lunghi utilizzi. La funzione Reading Mode 3.0 permette agli utenti di passare a una gradazione più calda di colore per ridurre l'affaticamento degli occhi, soprattutto di notte. Gli utenti possono anche aggiungere una texture cartacea allo sfondo del testo per un'esperienza più autentica.

La configurazione della tripla fotocamera con una principale da 64MP ad alta risoluzione, ed è la prima nel suo genere a debuttare nella serie M. A completare la tripla configurazione c'è una fotocamera ultra-wide da 8MP con angolo più ampio di 118° e l'obiettivo macro da 2MP. La tripla fotocamera è anche dotata delle modalità video in slow motion, time-lapse e modalità notturna. Nella parte frontale invece troviamo una fotocamera da 16MP.

POCO M4 Pro pesa solo 179,5g e ha uno spessore di 8,09mm, ciò lo rende il più leggero smartphone POCO, fino ad oggi. È dotato di una batteria da 5,000mAh che può durare più di due giorni, stando alle stime ufficiali. Inoltre, lo smartphone si ricarica completamente in solo un'ora grazie alla tecnologia Fast Charging Pro da 33W, mentre in soli 10 minuti può caricarsi e garantire due ore di riproduzione video.

Sotto la scocca, POCO M4 Pro presenta MediaTek Helio G96, mentre un fulmineo 2.05GHz octa-core CPU e ARM Mali-G57 MC2 GPU offre tutta la potenza di cui ha bisogno per garantire agli utenti la migliore esperienza di intrattenimento possibile. Inoltre, come misura aggiuntiva che garantisca che funzioni al massimo delle prestazioni, la tecnologia LiquidCool 1.0 Plus è progettata per mantenere una temperatura moderata.

Se gli 8GB di RAM non sono sufficienti, la Dynamic RAM Expansion Technology permette il trasferimento di altri 3GB dai 256GB di ROM. Lo storage può essere espanso fino a 1TB. POCO M4 Pro è dotato anche di doppi speaker per un'esperienza audio immersiva, un motore lineare di vibrazione Z-axis per un feedback aptico reattivo e la nuovissima MIUI 13 per un'esperienza unica.

POCO M4 Pro sarà disponibile in tre colori, Power Black, Cool Blue e POCO Yellow, in due varianti:

6GB + 128GB: prezzo di vendita consigliato a €229,90, tramite i canali ufficiali po.co e Amazon.

8GB + 256GB: prezzo di vendita consigliato a €279,90, tramite i canali ufficiali po.co e Amazon.

Di seguito i prezzi Early Bird:

La versione 6GB +128GB, per 6 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 2 marzo, verrà venduta a €199,90.

La versione 8GB +256GB, per 6 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 2 marzo, verrà venduta a €249,9

Scheda tecnica di POCO M4 Pro