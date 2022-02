Leggende Pokémon Arceus, Update 1.1.0: ecco le note ufficiali dell'aggiornamento gratuito

Leggende Pokémon Arceus si è aggiornato con il nuovo update gratuito intitolato "L'Alba di Hisui", che introduce nuove missioni, lotte e ovviamente anche la risoluzione di alcuni problemi che compromettevano l'esperienza di gioco. Di seguito trovate le note ufficiali dell'aggiornamento 1.1.0.

La novità di maggior spicco è senza dubbio il nuovo mini arco narrativo introdotto con una serie di richieste affrontabili dai giocatori che hanno visto i titoli di coda dell'avventura. Grazie ad esse indagheremo sul fenomeno delle "comparse multiple", ovvero misteriosi casi di apparizioni di massa di Pokémon in tutta Hisui.

Non mancano poi nuove battaglie nell'Area di allenamento per mettere alla prova la vostra squadra, così come nuovi elementi per il set fotografico, la possibilità di coltivare bacche speciali al Podere e una nuova gara Scoppiapalloni alle Pendici Corona.

Leggende Pokémon Arceus, un'immagine tratta dal gioco

Di seguito le note ufficiali dell'aggiornamento 1.1.0 di Leggende Pokémon Arceus:

Nuove richieste

Sono state aggiunte delle nuove richieste, disponibili dopo i riconoscimenti finali. Queste richieste includono l'indagine "Le comparse multiple", un mistero relativo all'apparizione in massa di Pokémon in tutta la regione di Hisui. Potrai cimentarti in "Le comparse multiple" anche dopo aver completato le richieste.

Anche se possiedi dei dati di salvataggio posteriori alla fine dei riconoscimenti, potrai comunque giocare agli elementi successivi ai riconoscimenti aggiornando il software.

"Inizia la Disfida onirica"

Ora puoi cimentarti in "Inizia la Disfida onirica" dopo aver completato tutte le missioni e le nuove richieste descritte sopra. In "Inizia la Disfida onirica" incontrerai in sogno Arceus e affronterai battaglie che metteranno alla prova la tua forza. Affina le tue abilità di combattimento con i Pokémon e punta alla vittoria!

Nuove battaglie nell'Area Allenamento

Dopo aver completato le richieste di cui sopra, nell'Area Allenamento del Villaggio Giubilo potrai affrontare la Via dei solitari e la Via dei tenaci. Nella Via dei solitari puoi selezionare un solo Pokémon e combattere sottostando a condizioni difficili. Completa la Via dei solitari e nel tuo Pokédex apparirà un nuovo simbolo. Nella Via dei tenaci, invece, potrai affrontare ogni Capitano che hai già incontrato nella tua avventura.



Per giocare alla Via dei tenaci dovrai prima completare alcune missioni, oltre alle richieste relative a "Le comparse multiple" descritte sopra.

Nuovi elementi per lo Studio Fotografico

Completa le richieste descritte sopra e i personaggi incontrati nelle tue avventure verranno allo studio fotografico dandoti la possibilità di scattare fotografie insieme a loro.

L'ardua gara Scoppiapalloni alle Pendici Corona

Completa le richieste descritte sopra e potrai cimentarti nella difficile gara Scoppiapalloni, alle Pendici Corona. Cavalca qualsiasi tipo di Pokémon per completare questa missione!

Coltivazione di bacche speciali nei campi Giubilo

Ora puoi selezionare una raccolta di bacche speciali nei campi del Villaggio Giubilo: potrai così coltivare bacche finora non disponibili. Modifica alla Ditta Ginkgo

Ora puoi selezionare varie opzioni quando compri oggetti alla Ditta Gingko del Villaggio Giubilo.

Altri aggiornamenti

Risolti dei problemi che impedivano di procedere nella missione principale dopo aver eseguito determinate azioni sulla lastra dell'Arena Accogliluna.

Risolto un bug che in determinate circostanze bloccava il tempo atmosferico.

Risolti alcuni problemi per migliorare l'esperienza di gioco.

Nella giornata di ieri, sono stati annunciati Pokémon Scarlatto e Violetto, i due nuovi giochi della nona generazione. Ecco tutti Pokémon confermati finora.