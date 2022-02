Pokémon Scarlatto e Violetto: tutto quello che sappiamo sulla nona generazione

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Di primo acchito sembrano quasi i titoli di due giochi Pokémon fan-made, quelli con le desinenze prese di peso dalla traslitterazione in alfabeto nipponico di un titolo in inglese. "Poketto Monsta Baioretto". E invece no: sono davvero i nuovi giochi della serie principale Pokémon, quella che già nel 2022 promette di presentarci la nona generazione di mostriciattoli tascabili. Dopo le polemiche che hanno circondato Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ma anche il recentissimo Leggende Pokémon: Arceus, ci sarebbe piaciuto se The Pokémon Company avesse concesso una pausa a Game Freak, per permettere al team giapponese di riordinare le idee e magari fare un bilancio delle caratteristiche che gli appassionati hanno apprezzato di più negli ultimi capitoli e, soprattutto, su quelle che hanno apprezzato meno. Ma queste valutazioni emotive mal si sposano con i numeri di un brand che macina milioni di copie a ogni nuova iterazione. E così eccoci di nuovo qua, pronti a fare il punto di quanto sappiamo di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, dopo gli annunci della presentazione del Pokémon Day 2022, cercando nel frattempo di capire quali sorprese potrebbe avere in serbo per noi questa nona generazione Pokémon.

Una mappa open-world La mappa della regione di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sarà open-world Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno i primi capitoli della serie completamente open world. Dopo la sperimentazione con le terre selvagge di Galar e la struttura open map di Hisui, la serie principale sembra finalmente decisa al grande passo. Anche se abbiamo qualche dubbio su quale sarà il risultato. Non sappiamo se Game Freak abbia lavorato a questo episodio da sola o se abbia ricevuto il supporto di altri team interni a Nintendo con cui condivide la nuova sede; ciò che è certo è che il passaggio al mondo aperto sembra definitivo. "Gli Allenatori potranno esplorare un open world in cui città e natura si fondono senza confini", recita il sito ufficiale. E subito dopo afferma che "i Pokémon di questa regione si possono trovare in ogni dove, come nei cieli, nei mari e sulle strade". Ne vediamo alcuni esempi nel trailer di annuncio, dove scorrazzano Psyduck, Magnemite e Larvitar. La nuova regione, ancora senza nome, sembra ruotare intorno a una grande città al centro di una vallata, alle pendici di una catena montuosa innevata. Un complesso abitato che si configura come una vera e propria città-fortezza su tre livelli: in quello inferiore troviamo una porta monumentale affiancata da quello che ha tutta l'aria di un Pokémon Center posto all'esterno della città per non rallentare troppo le fasi di esplorazione esterna; un piano intermedio sopraelevato che ospita quello che sembra il centro abitativo; e, infine, il livello dell'edificio principale, una sorta di castello con una grossa Poké Ball tra le sue torri, che svetta imponente al centro della rupe. La possibile residenza del Professore Pokémon di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto Non sappiamo ancora nulla delle funzioni dell'edificio, ma è chiaro che avrà un ruolo centrale: potrebbe essere lo "stadio" della nuova Lega Pokémon, oppure la sede di un'organizzazione importante all'interno di una città che potrebbe facilmente essere la capitale della regione, un po' come Luminopoli era per Kalos in Pokémon X e Pokémon Y. Al di fuori delle mura il trailer ci ha mostrato altri edifici: una sorta di centrale elettrica, probabilmente a energia eolica; una villetta con una fontana di Dratini, forse residenza del professore Pokémon di turno; e la casa del protagonista, dove intravediamo la mappa di quella che sembra un continente-isola, tipo l'Australia, o forse più una penisola, come quella iberica. Piccola curiosità: lo stacco dell'inquadratura su Nintendo Switch OLED vuole chiaramente indicare un collegamento tra la stanza dell'allenatore/allenatrice del gioco e la stanza del mondo reale dove si trova il poliziotto della parte del trailer in live-action. Qui ci teniamo a farvi notare l'insistenza su due elementi in particolare, due tipologia di frutta: arance e uva. Le vediamo su un tavolino e subito dopo stilizzati in logo sui crest ai lati della porta d'ingresso: lasciamo a voi le speculazioni. Per quanto riguarda i biomi mostrati nel video, non abbiamo visto nulla di nuovo o particolarmente sorprendente: praterie, boschi, paludi, grotte, deserti. La densità di elementi sembra la stessa vista a Galar e Hisui, e anche la qualità delle texture non ci ha fatto gridare al miracolo. Si nota qualche timido miglioramento, ma pulizia e fluidità sono da rivedere. Aspettiamo una build più avanzata per andarci a impelagare in quello che sarà sicuramente l'argomento più discusso dei prossimi mesi: il comparto tecnico. Anche perché quelle animazioni di movimento meritano giustizia. E anche quei poveri Swablu appollaiati su un cavo elettrico.

Data di uscita La data di uscita di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto non è ancora stata annunciata in modo preciso. Si parla comunque di fine 2022, quindi dovremmo avere nuove informazioni a breve. Ovviamente in esclusiva sulle console della famiglia Nintendo Switch.

Gli starter I tre starter di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto Come al solito saranno due i protagonisti di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: un bambino e una bambina. E, udite udite, avranno anche un completo diverso da indossare in base alla versione del gioco scelta. La scelta del primo compagno d'avventura, ovvero lo starter, sarà tra le tre tipologie elementali classiche per la serie: erba, fuoco e acqua. Il Pokémon d'erba sarà Sprigatito, il Pokémon Erbagatto sempre a caccia di attenzioni: un felino che, stando al nome, non ci stupirebbe se finisse per evolversi in uno spriggan, una sorta di albero-folletto della mitologia celtica. Abbiamo poi Fuecoco, il Pokémon Fuocodrillo: letteralmente un coccodrillo di fuoco, che stando alla descrizione del sito ufficiale potrebbe rivelarsi piuttosto lento. Infine c'e Quaxly, il Pokémon Anatroccolo, versione piratesca di tipo acqua di un Farfetch'd che ama fare le cose per bene nonostante abbia perso il suo fidato porro medicinale. Nessuno di loro ci ha fatto impazzire per originalità, ma vedremo come verranno declinate le loro forme evolutive.

Pokémon Home Dopo l'uscita dei giochi, sarà possibile collegare Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto a Pokémon HOME, il servizio in abbonamento che permette di riunire tutti i propri Pokémon nello stesso posto. Si potranno anche importare Pokémon di altre regioni, ma al momento non è chiaro quali e quanti di loro.

Sistema di combattimento Proprio come in Leggende Pokémon: Arceus, le lotte di Pokémon Scarlatto e Violetto dovrebbero svolgersi nella mappa Le informazioni ufficiali si fermano qui, ma possiamo permetterci un piccolo appunto sul sistema di combattimento, che sarà quello dei capitoli classici, tanto per statistiche, quanto per meccaniche. Il sito ufficiale parla di "essenza dei giochi della serie Pokémon", dove affrontare "i Pokémon selvatici nelle lotte per poi catturarli": se qualcuno aveva dei dubbi sulla presenza di un sistema in stile Leggende Pokémon: Arceus, questa semplice frase dovrebbe dissiparli in maniera piuttosto definitiva. Dalla serie Leggende, però, sembra tornare il sistema di lotte senza transizioni, o comunque con transizioni minime: le battaglie, insomma, avverranno principalmente sul luogo in cui ci troviamo. Sulla presenza delle palestre e della lega tradizionali, invece, è presto per sbilanciarci.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto arrivano dannatamente presto. Non tanto rispetto a Pokémon Spada e Pokémon Scudo, visto che l'ottava generazione risale ormai al 2019. Quanto per la consapevolezza che la una serie principale sembra faticare a trovare una direzione coerente, dal punto di vista tecnico-artistico sicuramente, ma anche sul fronte della sua identità concettuale. Il trailer di annuncio dei nuovi capitoli non ci ha dato grosse rassicurazioni a riguardo, ma abbiamo visto davvero poco e c'è ancora tempo prima dell'uscita. In più quell'orologio impazzito nel trailer...