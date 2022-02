Pokémon Scarlatto e Violetto: tutti i Pokémon confermati finora

Ieri sono stati annunciati Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la nuova coppia di giochi che inaugura la nona generazione della serie Game Freak. Di seguito trovate un elenco di tutti i Pokémon che sono stati confermati finora.

Ovviamente è ancora presto per sapere quali e quanti Pokémon saranno presenti in Scarlatto e Violetto, ma il trailer d'annuncio pubblicato ieri e alcuni dettagli svelati successivamente tramite i canali ufficiali di The Pokémon Company permettono di stilare una lista, molto parziale, dei mostriciattoli confermati per i due giochi di nona generazione.

Ecco l'elenco dei Pokémon di Scarlatto e Violetto confermati al 28 febbraio 2022:

Sprigatito

Fuecoco

Quaxly

Starly

Staravia

Staraptor

Petilil

Lilligant

Bounsweet

Steenee

Tsareena

Psyduck

Golduck

Combee

Vespiquen

Drifloon

Drifblim

Stonjourner

Meowth

Persian

Wingull

Pelipper

Clauncher

Clawitzer

Swablu

Altaria

Seviper

Hoppip

Skiploom

Jumpluff

Pichu

Pikachu

Raichu

Happiny

Chansey

Blissey

Magnemite

Magneton

Magnezone

Larvitar

Pupitar

Tyranitar

Flabébé

Floette

Florges

Riolu

Lucario

Zorua di Hisui

Zoroark di Hisui

Pokémon Scarlatto e Violetto, un'immagine ritrae Larvitar e Pikachu

Come possiamo notare nella lista sono presenti Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, ovvero i tre adorabili starter di tipo erba, fuoco e acqua di Pokémon Scarlatto e Violetto, nonché tutti gli altri Pokémon presenti nel trailer pubblicato ieri e di conseguenza le loro forme evolutive. Ad esempio, non abbiamo visto Pupitar e Tyranitar nel filmato, ma la presenza di Larvitar indirettamente ne conferma la presenza nei due giochi.

Precisiamo tuttavia che al momento non sappiamo se alcune delle evoluzioni assumeranno nuove forme regionali o se alcuni Pokémon avranno nuove evoluzioni. Insomma, per saperne di più del Pokédex di Pokémon Scarlatto e Violetto bisognerà attendere le novità in arrivo nei prossimi mesi. Diteci, quali Pokémon delle precedenti generazioni vi piacerebbe rivedere in Scaralatto e Violetto?

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch entro la fine del 2022. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere la nostra anteprima sui due nuovi giochi della nona generazione.