Cities: Skylines 2, Life by You e The Lamplighters League forse i giochi svelati stasera da Paradox

Cities: Skylines 2, Life by You e The Lamplighters League sono i tre giochi che potrebbero essere presentati questa sera da Paradox Interactive, come svelato da una fuga di notizie raccolta dal solito Tom Henderson, che ha pubblicato anche alcune immagini dei nuovi giochi per dimostrare l'attendibilità delle informazioni.

Naturalmente non ci sono ancora conferme in merito, ma il materiale mostrato è decisamente attendibile, quindi pur non potendo dare niente per scontato possiamo comunque considerare elevatissima la probabilità che il tutto sia vero.

Cities: Skylines 2 è il seguito della hit del 2015, considerato il miglior city builder in circolazione, vero erede della serie Sim City dopo la deriva di quella originale. Tra le caratteristiche del gioco un gameplay più aperto e sistemi economici e di trasporto più sviluppati. Non si sa niente invece sul multiplayer. Le piattaforme su cui ci potremo giocare, nel caso in cui sia confermato, sono PC, Xbox Series X e S e PS5. L'uscita è prevista per il 2023.

The Lamplighters League è il nuovo gioco del team di sviluppo di Battletech e si baserà sempre su di un sistema di combattimenti a turni come l'altro. Il gioco racconta di un gruppo di intellettuali incaricati di fermare un culto dal dominare il mondo. L'uscita del gioco è prevista per il 2023 su PC e Xbox Series X e S.

Life By You, infine, è un simulatore di vita sviluppato da Paradox Tectonic. Per ora pare che non ci siano moltissime informazioni in merito, ma Paradox dovrebbe annunciare un evento dedicato per il 20 marzo 2023, quando il gioco sarà svelato.