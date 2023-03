CRYMACHINA: il filmato di apertura di questo nuovo GDR d'azione è emozionante

NIS America ha pubblicato il filmato di apertura di CRYMACHINA, un gioco di ruolo d'azione a tema sci-fi per PC, Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 in arrivo nel 2023.

La descrizione ufficiale di CRYMACHINA recita, in traduzione: "In tempi moderni, una strana malattia è dilagata. Una giovane ragazza di nome Lebel Distel, che si trova in punto di morte, sente una voce misteriosa: "Sei stata scelta". Catturata dalle tenebre, Leben si risveglia e si ritrova in un mondo oscuro e post-apocalittico, accolta da un androide di nome Enoa."

"Leben si trova nell'Eden, una struttura in cui le macchine continuano a funzionare con l'obiettivo di creare "veri umani" per ricreare l'umanità. Guidata da Enoa, Leben è costretta a dare battaglia per diventare un 'Vero Umano'."

"Avventuratevi tra i campi di battaglia dell'Eden e il rifugio sicuro del Giardino dell'Imitazione. All'interno dell'Eden, affrontate battaglie complesse e divertgenti contro nemici meccanici e scoprite i misteri del mondo oscuro. Poi tornate alla vostra base, il Giardino dell'Imitazione, per rilassarvi, personalizzare le vostre armi e godervi le conversazioni spensierate e commoventi tra le ragazze."

In CRYMACHINA sarà possibile utilizzare tre personaggi principali. Il video di apertura ci permette di farci un'idea dell'atmosfera e dei temi del gioco, ma non ci permette di vedere del gameplay. Sono però disponibili delle immagini, che potete vedere qui sotto.

Diteci, quali sono le vostre prime impressioni di CRYMACHINA?