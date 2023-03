Final Fantasy 16: Square Enix non vuole dire che motore ha usato, dice solo quale non è

Final Fantasy 16 arriverà tra pochi mesi e oramai abbiamo già una buona quantità di informazioni dedicate. Tra i più recenti dettagli emersi sul gioco, vi è anche il fatto che Square Enix non vuole svelare con quale motore è stato sviluppato, sorprendentemente.

Le informazioni provengono da un'intervista con Skill Up, durante la quale al team di sviluppo è stato chiesto quale motore grafico è stato utilizzato per lo sviluppo del gioco, ma Square Enix ha voluto solo dire quali motori non sono stai usati. Precisamente Skill Up spiega: "Ho chiesto se il gioco girava su Luminous Engine e Square ha detto 'no', ho chiesto se era Unreal Engine e hanno detto 'no'. Ho chiesto cosa fosse e si sono rifiutati di dirlo".

Ufficialmente quindi non abbiamo informazioni riguardo al motore grafico usato con Final Fantasy 16, ma molti online speculano che sia lo stesso di Final Fantasy 14. Considerando che il produttore è Yoshida (che è anche produttore dell'MMORPG), è una possibilità credibile.

Ricordiamo che Luminous Engine è stato usato per Final Fantasy 15 e più recentemente per Forspoken. Unreal Engine è invece il motore grafico di Epic Games ed è utilizzato da tantissimi team di sviluppo in tutto il mondo e anche da Square Enix per Final Fantasy 7 Remake e Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion.

Final Fantasy 16 sarà pubblicato su PS5 il 22 giugno 2023. Una versione PC è quasi stata confermata, ma non arriverà subito dopo la fine del periodo di esclusività della versione PS5.