Marvel's Wolverine: Insominac potrebbe aver assunto Steve Blum, il doppiatore storico

Continuano nella massima segretezza i lavori su Marvel's Wolverine, ma alcune speculazioni puntano al fatto che Insomniac potrebbe aver assunto Steve Blum, il doppiatore storico del personaggio in diverse serie animate, che dovrebbe chiaramente interpretare il protagonista del gioco.

Tutto è partito da un video pubblicato da Blum su Instagram alcune settimane fa, nel quale vediamo l'attore con i classici dispositivi del motion capture applicati su volto e corpo, che parla di un progetto a cui ha partecipato qualche tempo fa. Blum ha riferito specificamente di aver preso parte allo sviluppo di un videogioco, su cui però ha firmato un contratto di non diffusione per cui non può riferire nulla di preciso.

Nel messaggio, rimanda anche all'attore Roger Craig Smith, altro doppiatore noto nell'ambito. A dire il vero gli indizi terminano qui, ovvero il fatto che l'attore noto per aver dato la voce a Wolverine in numerose serie animate ha lavorato di recente a un videogioco segreto, prestandosi anche al motion capture.

Tuttavia, è facile capire come da una prova così flebile possa venire fuori la voce di corridoio che lo collega a Marvel's Wolverine, considerando che i lavori sul gioco sono ormai in corso da tempo e che notizie al riguardo dovrebbero emergere nel prossimo periodo. Nel frattempo, è emerso un possibile periodo d'uscita per il gioco, con dettagli da parte di Jeff Grubb.