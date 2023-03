Wo Long: Fallen Dynasty, il 1° boss è più forte di quelli di FromSoftware e del resto del gioco

Wo Long: Fallen Dynasty è un gioco d'azione ad alta difficoltà, in modo simile a Nioh e ai giochi di FromSoftware. Il primo boss, però, pare molto difficile, per molti giocatori anche più difficile di quelli di Dark Souls, Elden Ring e dei due Nioh.

Tramite la rete stanno spuntando varie dichiarazioni d giocatori, come un utente di Reddit che spiega di aver completato la trilogia di Dark Sousl, Elden Ring ed entrambi i Nioh, ma di essere stato ucciso dal primo boss di Wo Long Fallen Dynasty più volte che da tutti gli altri, forse anche messi assieme. Nello specifico, l'utente afferma di aver amato l'esperienza, anche se questa ha comportato innumerevoli morti e nuovi tentativi.

Alcuni invece affermano di aver sì completato la prima fase della battaglia, ma di essere stati bloccati dalla seconda fase, commentando il tutto anche con un meme dedicato a Wo Long Fallen Dynasty che potete vedere qui sotto.

Molti, sempre su reddit, annunciano con gioia di aver battuto il boss, dopo tanti tentativi: già solo il fatto che venga considerato un evento essere riusciti a completare una battaglia contro il primo boss del gioco fa capire quanto questo nemico di Wo Long Fallen Dyansty sia potente.

Pare che il problema principale sia dover apprendere non solo le sue mosse d'attacco, ma anche imparare a fare i parry - ovvero deflettere i suoi attacchi - nel modo corretto. Si tratta di una meccanica fondamentale nel gioco e quindi il primo boss serve per costringere i giocatori a imparare a sfruttarla.

Ad esempio, Alanah Pearce - scrittrice preso SIE Santa Monica Studio, content creator ed ex-giornalista videoludica - spiega in un tweet che "per chiunque voglia iniziare Wo Long Fallen Dynasty, per favore sappiate che il primo boss è più difficile della maggior parte del resto del gioco. Non dà un'idea precisa della difficoltà media a mio parere: ti forza a imparare a deflettere (e salire di livello)".

Continua poi affermando: "Se state facendo tanta fatica, completate l'intero livello e uccidete tutti i nemici nell'area prima di andare dal boss (senza che questi usino un attacco impossibile da bloccare su di voi, la furtività aiuta). In questo modo potete salire di livello e aumentare il morale. Puntate a un morale pari a 15 circa!".

Il primo boss di Wo Long Fallen Dynasty pare quindi un classico "skill check", ovvero un nemico pensato per mettere alla prova il giocatore e assicurarsi che prosegua solo quando è adeguatamente bravo e forte per il resto del gioco. Vi piace questo tipo di approccio?

Sicuramente non aiuta giocare su mobile, visto che Wo Long Fallen Dynasty supporta sì il cloud mobile di Game Pass, ma i comandi coprono 3/4 dello schermo.