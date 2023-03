Wo Long Fallen Dynasty supporta il cloud mobile di Game Pass, ma i comandi coprono 3/4 dello schermo

Wo Long Fallen Dynasty è già un successo su Steam e probabilmente sta segnando ottimi numeri anche su altre piattaforme, soprattutto su Xbox visto che è incluso in Game Pass. Il servizio di Microsoft supporta anche la versione mobile cloud del gioco, un'ottima notizia per molti appassionati. Un utente però ha avuto una brutta sorpresa avviando il gioco: i comandi touch occupano in pratica 3/4 dello schermo.

Come potete vedere nell'immagine poco sotto condivisa dall'utente Reddit ItsameMatt03, i comandi di Wo Long Fallen Dynasty occupano una buona parte dello schermo, soprattutto per quanto riguarda i tasti del lato destro del controller. Il motivo è chiaro: ci sono svariate combinazioni di tasti fondamentali per giocare, quindi lo schermo viene invaso da icone.

Ovviamente i giochi d'azione come Wo Long Fallen Dynasty non sono i migliori esempi per quanto riguarda i comandi touch, anche perché non si può essere spesso abbastanza precisi e reattivi con questo tipo di impostazione, a meno che non si accumuli grande esperienza.

Nei commenti vari utenti sottolineano come i comandi touch siano molto più utili su giochi a turni come Persona 5 o Yakuza Like a Dragon, o più in generale in quei giochi dove la componente d'azione è molto limitata e non si deve reagire nell'arco di decimi di secondo.

Ovviamente, nel caso di Wo Long Fallen Dynasty e titoli simili, è possibile risolvere il problema con un controller per mobile, un investimento che chi vuole giocare in cloud tramite smartphone farà senza rimpianti. Per chi vuole però solo provare una volta ogni tanto un gioco tramite cloud, il touch non sembra sempre la soluzione adatta. Sarebbe interessante se gli sviluppatori trovassero nuovi modi per inserire comandi tramite il touch, senza copiare l'impostazione di un controller. Probabilmente, però, fino a quando il cloud mobile non sarà al centro del mercato videoludico mondiale pochi si impegneranno nella creazione di nuovi design di questo tipo.

Infine, vi indichiamo i numeri segnati da Wo Long Fallen Dynasty su Steam: è record per Team Ninja.