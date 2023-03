Meta Quest Pro e Quest 2 calano di prezzo, con un taglio fino a 500 dollari

Mark Zuckerberg ha annunciato che Meta Quest Pro calerà di prezzo a brevissimo, passando da 1.499,99 a 999,99 dollari. Allo stesso modo, la versione da 256 GB di Meta Quest 2 passerà da 499,99 a 429,99 dollari. Al momento non sono stati indicati i cambiamenti di prezzo in euro.

Il calo di prezzo di Quest Pro entrerà in vigore il 5 marzo negli Stati Uniti e in Canada e il 15 marzo in tutti gli altri Paesi in cui viene venduto. Quest 2 diventerà più economico il 5 marzo in Italia, così come in Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti.

Per quanto riguarda Meta Quest 2, la versione da 128 GB sarà ancora disponibile ma allo stesso prezzo, ovvero 399,99 dollari: ricordiamo che Meta ha aumentato il prezzo di 100 dollari nell'agosto dello scorso anno. Non è stato indicato perché questa versione non sia calata di prezzo.

Considerando che ora la differenza di prezzo tra il modello da 128 GB e il modello da 256 GB è solo di 30 dollari, è chiaro che pochissimi acquisteranno il modello con meno spazio di archiviazione. Notiamo anche che con questo calo di prezzo Quest 2 da 256 GB si riavvicina al prezzo precedente all'aumento.

The Verge segnala inoltre un report proveniente da uno dei suoi giornalisti: il successore di Meta Quest 2 dovrebbe costare poco più di 400 dollari, proponendo un design più sottile e una notevole potenza aggiuntiva. Secondo la testata americana, Meta probabilmente vuole vendere i modelli attuali il più rapidamente possibile così da sostituirli poi con quelli nuovi. Si tratta però, ripetiamo, solo di un report, non informazioni ufficiali.

Meta Quest avrebbe venduto quasi 20 milioni di unità vendute, in linea con Xbox Series X|S.