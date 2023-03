Like a Dragon: Ishin!, update 1.03 disponibile su PC e a breve su PlayStation, Xbox aspetterà

Like a Dragon: Ishin! si è aggiornato all'update 1.03 su PC (via Steam). La patch è prevista a breve anche su PlayStation (nel corso della giornata del 3 marzo 2023), mentre la versione Xbox e Windows Store dovrà attendere un po' anche se non è chiaro quanto precisamente.

La patch 1.03 di Like a Dragon: Ishin! si occupa di correggere una serie di problemi tecnici. Prima di tutto, questo aggiornamento dovrebbe eliminare o comunque limitare i problemi di stuttering, così come evitare che vi siano crash all'avvio del gioco.

Ci sono stati inoltre dei miglioramenti al posizionamento degli elementi dell'interfaccia utente di Like a Dragon: Ishin! quando si gioca con uno schermo ultra-wide. Inoltre sono state aggiunte delle impostazioni per la selezione del monitor e risoluzione quando si dispone di molteplici monitor. Infine, vi sono varie correzioni a bug minori.

Infine, RGG Studio ha già confermato alcuni dettagli del prossimo aggiornamento di Like a Dragon: Ishin!: si tratta di altre correzioni ai bug e aggiustamenti al bilanciamento. Non abbiamo per ora ulteriori informazioni in merito.

Like a Dragon: Ishin! ha ricevuto un buon responso da critica e pubblico, ma in particolar modo la modalità farming simulator è la più apprezzata da molti fan.