Like a Dragon: Ishin!, la modalità farming simulator è la più apprezzata da molti fan

Like a Dragon: Ishin! è il più recente capitolo della saga Like a Dragon/Yakuza, almeno in ordine di pubblicazione. Al pari di molti altri titoli della serie, si compone di molte sezioni, tra parti di trama, eventi secondari e anche modalità non obbligatorie, come Another Life. Si tratta di una sorta di modalità farming simulator, con tanto di trama. Be', pare che i fan la stiano apprezzando moltissimo.

Tramite i social sono molti i giocatori di Like a Dragon: Ishin! che svelano di essere sorpresi dalla qualità di questa modalità. Molti affermano anche che non sentono il desiderio di fare altro se non spendere ore e ore a coltivare carote, ginseng e non solo.

Il vantaggio di questa modalità di Like a Dragon: Ishin! è che permette anche di guadagnare una buona quantità di mon, ovvero la valuta di gioco. Oltre a coltivare, si può decorare la propria abitazione, approfondire il rapporto con la propria figlia adottiva, migliorare le cucce per cani e gatti randagi e in generale affrontare il Giappone dell'era Edo senza preoccuparsi di dover spargere sangue. Ecco un po' di esempi di quanto dicono i giocatori.

In breve, pare che Another Life sia una modalità divertente, interessante a livello narrativo e utile per potenziare il proprio personaggio e guadagnare denaro. Il team di Like a Dragon potrebbe decidere di inserirla anche in altri giochi della saga considerando il livello di apprezzamento?

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Like a Dragon: Ishin!.