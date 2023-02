Marvel's Spider-Man 2: presunto tester parla di un nemico noto dei fumetti, forse presente nel gioco

Secondo un utente di 4chan, che afferma di essere un tester di Marvel's Spider-Man 2, all'interno del gioco di Insomniac Games ci sarebbe un nemico noto dai fumetti dell'Uomo Ragno. Parliamo di Sin Eater, legato anche a Eddie Brock e quindi a Venom, che è già confermato come uno dei "cattivi" del nuovo gioco per PS5.

Precisamente, l'utente afferma che in una versione di test ha potuto provare una missione nella quale Spider-Man va alla ricerca di un uomo con passamontagna verde che assomiglia molto a Sin Eater, un personaggio apparso per la prima volta in Peter Parker, the Spectacular Spider-Man #107 (ottobre 1985). La versione più nota del personaggio è quella rappresentata come serial killer attivo a New York City.

Nei fumetti, Eddie Brock intervista una persona che dichiara di essere Sin Eater, pur non essendolo. Spider-Man cattura quello vero e Brock perde così il lavoro e anche per questo inizia a odiare il nostro eroe. Considerando che Brock diventa Venom e che quest'ultimo è già stato confermato per Marvel's Spider-Man 2, è possibile che Insomniac Games abbia deciso di introdurre il simbionte ispirandosi alla storia di Sin Eater.

Sin Eater e Spider-Man

Il presunto tester afferma di non avere la certezza che sia Sin Easter, ma è convinto che gli assomigli molto. L'utente prosegue poi facendo alcuni esempi di alcune fasi di prova di Marvel's Spider-Man 2, alcune chiaramente in una fase di sviluppo molto meno avanzata rispetto ad altre: addirittura afferma che potrebbero essere legate a dei DLC, ma si tratta più di una sua supposizione che di un'informazione proveniente dagli sviluppatori.

Ovviamente si tratta solo di un rumor e, anche se fa vari esempi di test eseguiti, non è impossibile inventarsi informazioni di questo tipo. 4chan stesso è spesso usato da buontemponi che vogliono mettere in giro voci false.

Così come non possiamo confermare che sia vero, non possiamo però nemmeno affermare che stia dicendo il falso, quindi possiamo segnarci l'informazione e attendere l'uscita o una presentazione di Marvel's Spider-Man 2 per scoprire se sia tutto reale o meno.