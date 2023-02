Elden Ring compie un anno e celebra con un evento dal vivo: seguilo ora su Twitch

Elden Ring ha compiuto un anno oggi, 25 febbraio 2023, e - come vi avevamo riportato - ha deciso di festeggiare con un evento dal vivo che sta avendo luogo al momento della scrittura di questa notizia a Stoccolma, in Svezia.

La diretta può essere seguita a questo indirizzo su Twitch, tramite il canale di Bandai Namco Europe. Si tratta di una diretta in lingua inglese che vede vari eventi dedicati al gioco. Al momento della scrittura possiamo vedere una serie di scene di gameplay legate a vari streamer che stanno affrontare una speedrun, mostrando un modo di approcciare Elden Ring diverso dal solito.

Durante lo show ci saranno anche "giveaway, contest, premi esclusivi, quiz, cosplay e PvP": vi consigliamo quindi di seguirlo se siete appassionati di Elden Ring.

Considerando la natura dell'evento, non ci aspettiamo alcun tipo di annuncio importante, quindi non sperate di vedere DLC o espansioni per Elden Ring.

