Atomic Heart: Mundfish rimuoverà il cartone razzista, ecco la scena incriminata

Gli autori di Atomic Heart hanno confermato che rimuoveranno il cartone razzista che appare all'interno dello sparatutto. Il tutto avverrà tramite un patch.

Come riportato da Kat Bailey di IGN USA, il team di Atomic Heart ha condiviso questo comunicato: "Il team di Mundfish ringrazia il collaboratore di PC Gamer per aver portato alla nostra attenzione questa mancanza di sensibilità. Ci scusiamo se l'uso del cartone animato o della musica d'epoca ha causato danni od offese. Provvederemo a modificare le parti in questione."

Il riferimento è al cartone che è stato inserito all'interno di Atomic Heart e che è possibile vedere tramite una delle televisioni presenti nel gioco. All'interno di esso viene ritratta una persona di colore realizzata in modo caricaturale, come spesso succedeva nei vecchi cartoni animato occidentali. Si tratta ovviamente di una rappresentazione razzista. Potete vedere una clip dedicata nel tweet qui sotto.

Secondo quanto indicato da un'utente di Twitter, il cartone è "Rabbit & The Wolf", una vecchia serie. Non si tratterebbe quindi di una creazione originale del team di Mundfish realizzata apposta per il gioco. Qui sopra potete vedere il personaggio incriminato della serie.

L'impressione comunque è che si tratti di una svista legata a una componente secondaria del gioco alla quale verrà posto rimedio quanto prima.

Vi lasciamo infine a un nostro articolo di approfondimento chiamato Atomic Heart e l'importanza dell'introduzione in un videogioco.