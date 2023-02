Atomic Heart: un esperto di armi commenta alcune delle bocche da fuoco del gioco di Mundfish

Un esperto di armi, Jonathan Ferguson, ha collaborato con GameSpot per la realizzazione di un video nel quale commenta alcune delle armi presenti in Atomic Heart, lo sparatutto in prima persona di Mundfish. Ferguson è Keeper of Firearms & Artillery presso la Royal Armouries.

Nel video, che potete vedere poco sotto, Ferguson parla di varie armi, ovvero: Makarov, KS-23 Shotgun, Electro, Kalash, Dominator, Railgun e Fat Boy. Il video è ovviamente in lingua inglese, ma se non è un problema vi suggeriamo di vederlo per intero in quanto le spiegazioni dell'esperto sono molto interessanti.

Facendo qualche esempio, Ferguson spiega ad esempio che la Makarov di Atomic Heart non è particolarmente simile a quella reale, sia per dimensioni che per alcuni dettagli dell'impugnatura. Nel caso della KS-23 Shotgun, spiega che vi sono chiare modifiche originali sulle quali non può dire molto: in termini di utilizzo funziona come un normale fucile a pompa.

Commenta anche la Railgun, ovvero un'arma magnetica, che in questo caso non ha una "rail" (rotaia) quanto poi delle bobine (coil) quindi dovrebbe chiamarsi Coilgun a suo dire. Nel caso del Fatboy, spiega che i razzi si muovono molto più lentamente del normale ed eseguono movimenti non realistici.

Nel video vediamo anche una serie di sequenze di gameplay che dimostrano l'uso delle armi, quindi anche se non siete troppo interessanti al commento dell'esperto il filmato è utile per vedere un po' quali sono le armi più interessanti del gioco e come utilizzarle in modo efficace.

Ricordiamo comunque che Atomic Heart, pur ispirandosi ad armi reali, non ha l'obiettivo di essere realistico e alcune scelte sono state fatte a beneficio del gameplay. Il video non ha lo scopo di criticare il gioco ma semplicemente di analizzare con occhio esperto alcuni dettagli che ai normali giocatori possono sfuggire.

Sappiamo anche che Mundfish rimuoverà il cartone razzista, ecco la scena incriminata di Atomic Heart.