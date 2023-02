Bloodborne: un remake fan made in Unreal Engine 5 è in sviluppo, primo video condiviso

I remake non sono sempre apprezzati, soprattutto se dedicati a giochi tutto sommato recenti. Bloodborne, però, è uno dei grandi nomi richiesti dai giocatori amanti dei souls-like. Per alcuni una piccola patch per raggiungere i 60 FPS sarebbe sufficiente, ma per altri un vero remake che sfrutti le potenzialità di PS5 è un obbligo. Per il momento tutto tace dal lato di Sony, quindi un fan ha deciso di dare il via a un progetto personale. Parliamo di Maxime Foulquier (questo il nome del canale YouTube) che ha mostrato un video del proprio remake di Bloodborne in Unreal Engine 5.

Come potete vedere poco sotto, per ora si tratta solo uno scorcio di Yharnam Centrale, ma il primo impatto è sicuramente positivo. Si notano subito le differenze rispetto al vero Bloodborne per PS4, soprattutto per quanto riguarda l'illuminazione.

Foulquier precisa che quanto sta realizzando è originale, ovvero gli asset sono realizzati tramite Blender: non sta modificando gli asset originali di Bloodborne. Questo significa però che il tutto richiederà un bel po' di tempo, anche perché supponiamo sia solo un progetto secondario, non il suo focus principale.

Anche ammesso che questo remake di Bloodborne in Unreal Engine 5 prosegua, c'è da domandarsi se Sony e FromSoftware non possano decidere che non è possibile permettergli di esistere. Un conto è realizzare progetti originali come Bloodborne PSX, ma un altro è proporre un rifacimento 1:1.

Per ora è presto per preoccuparsi, in ogni caso: consigliamo di seguire il canale di Foulquier per dimostrargli supporto e vedere futuri aggiornamenti sul progetto.