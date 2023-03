Meta Quest: quasi 20 milioni di unità vendute, in linea con Xbox Series X|S

Durante una conferenza privata con gli azionisti, il vice presidente della divisione VR di Meta, Mark Rabkin, ha riferito che le vendite di Meta Quest sono vicine a 20 milioni di unità nel mondo, cosa che pone il visore in linea con i risultati ottenuti finora da Xbox Series X|S, almeno secondo informazioni non ufficiali.

Non è chiaro se il dato fornito da Rabkin riguardi il solo Meta Quest 2 o anche il modello procedente, visto che non sembra venga specificato, ma si tratta comunque di un risultato notevole per un visore VR, considerando come la tecnologia sia considerata ancora di nicchia e il concorrente più famoso, PlayStation VR, pare abbia venduto poco più di 5 milioni nonostante l'enorme base installata di PS4.

È comunque probabile che gran parte di questi 20 milioni siano proprio Meta Quest 2, visto che già a marzo 2021 il nuovo visore aveva superato la quantità di vendite fatta registrare dal modello precedente. Considerando che Meta Quest 2 è stato lanciato nel 2020 e ha subito anche un notevole incremento di prezzo di 100 dollari/euro l'anno scorso, il risultato ottenuto è piuttosto impressionante e pone Meta Quest come una piattaforma che può essere considerata quasi concorrente rispetto alle console tradizionali.

In effetti, gli ultimi dati non ufficiali da parte di un analista pongono Xbox Series X|S a 18,5 milioni di unità vendute finora, dunque un percorso non distante da quello di Meta Quest, in un periodo di tempo molto simile per quanto riguarda Quest 2, anche se non è chiaro quanto i dati si riferiscano a questo modello.

Dalla presentazione interna arriva anche la previsione del lancio di Meta Quest 3 per il 2023, che dovrebbe essere un visore a basso costo e più accessibile, mentre un altro modello "high end" è in progetto per il futuro, ancora non meglio definito.